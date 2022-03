Κ.Νοτοπούλου | Ανάγκη θωράκισης του Τουρισμού απέναντι σε κάθε κρίση - Πράσινη μετάβαση με δίκαιους όρους

Την ανάγκη θωράκισης του Τουρισμού απέναντι σε κάθε κρίση, την πράσινη μετάβαση με δίκαιους όρους για όλους και την αλλαγή του παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου συνολικά, ανέδειξε η Τομεάρχης τουρισμού Κατερίνα Νοτοπούλου εκπροσωπώντας την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως μέλος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, σε διάσκεψη για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές εξ ονόματος των πολιτών (Κοινή Αγροτική Πολιτική, περιφερειακά ταμεία και βιώσιμος τουρισμός στο νέο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας) που πραγματοποιήθηκε στην ΤΟΥΡ της Γαλλίας.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση ως τη μόνη διέξοδο αλλά και στην αναγκαιότητα της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου καθώς όπως υπογράμμισε, το μοντέλο ανάπτυξης μας έφερε ως εδώ, επειδή σπαταλήσαμε τους πόρους του πλανήτη.

Στη σύσκεψη “The role of the regional funds in energy transition” με βασικό σύνθημα το “Ensuring that no one is left behind” επεσήμανε πως η πράσινη μετάβαση πρέπει να γίνει με δίκαιους όρους εξασφαλίζοντας για όλους την πρόσβαση στην πράσινη ενέργεια.

Για το λόγο αυτό – τόνισε- πρέπει τα χρηματοδοτικά εργαλεία να φτάσουν σε όλους τους πολίτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι και το στοίχημα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Η πρόσφατη κρίση ενέργειας στην Ευρώπη από το 2021 έδειξε ότι η δέσμευση στο φυσικό αέριο είναι λάθος, όπως έχει δείξει και το παράδειγμα της Ελλάδας. Θέλουμε περισσότερη πράσινη ενέργεια και όχι ορυκτά καύσιμα ή πυρηνική ενέργεια που δεν είναι πράσινη, δήλωσε η Κ. Νοτοπούλου.

Στην σύσκεψη “Sustainable tourism in the context of the Green Deal” αναφέρθηκε στις πιέσεις που έχει ασκήσει η Ευρωπαϊκή Αριστερά στο Κοινοβούλιο προκειμένου ο βιώσιμος τουρισμός να μπει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα και στην πρόταση της Έλενας Κουντουρά για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό, πρόταση που έχει ήδη υιοθετηθεί σε ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι πρόσφατες κρίσεις και η πανδημία, ανέδειξαν πόσο ευάλωτος είναι ο τουρισμός παγκοσμίως και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένας τέτοιος μηχανισμός για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του τουρισμού τόνισε.

Αναφέρθηκε στο ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο είναι η καρδιά του ευρωπαϊκού τουρισμού όπως είπε και υπογράμμισε την ανάγκη για καλύτερη τουριστική εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων, και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερα τόνισε την ανάγκη για έναν δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό στον τουρισμό για όλους τα επόμενα χρόνια.

Η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή και την ενεργειακή κρίση αλλά και την εκρηκτική αύξηση των τιμών στην Ελλάδα μίλησε για το δυσβάσταχτο κόστος μεταφορών σε περιοχές που εξαρτώνται από τον τουρισμό, υπενθυμίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Αριστερά ζητά, η πράσινη μετάβαση να γίνει με κοινωνικά δίκαιο τρόπο ώστε να μην υπονομεύσει τις προοπτικές ανάπτυξης σε τουριστικούς προορισμούς ή περιοχές με τουριστική δυνατότητα.