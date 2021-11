Κ.Νοτοπούλου: Να μεταβούμε στη νέα ψηφιακή εποχή στον Τουρισμό χωρίς να μείνει κανείς πίσω

Για την τουριστική ανάπτυξη στην ψηφιακή εποχή μίλησε η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου, σε ημερίδα για τον τουρισμό: Next is now 2021 «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση».

Η τομεάρχης τουρισμού αναφέρθηκε στις συνέπειες της πανδημίας στον τουρισμό και την διείσδυση των νέων τεχνολογιών στη ζωή μας, τόνισε την ανάγκη μετάβασης στην ψηφιακή εποχή άμεσα με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων αλλά και στήριξης των ανθρώπινων πόρων που είναι το κεφάλαιο όπως το χαρακτήρισε του ελληνικού τουρισμού.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου αναφέρθηκε εκτενώς στις νέες προκλήσεις που επιτάσσει η εποχή και η εξέλιξη της τεχνολογίας. Μίλησε για την ανάγκη επανακατάρτισης των εργαζόμενων στον τουρισμό με τρόπο τέτοιο όμως που να μην διευρύνεται το ψηφιακό χάσμα που παρατηρήθηκε έντονα την περίοδο της πανδημίας.

Η χώρα μας, τόνισε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπήκε πολύ αργά στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης. Αναφέρθηκε στη σύσταση του υπουργείου ψηφιακής πολιτικής το 2016 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τις εμβληματικές προσπάθειες που έγιναν προς αυτήν την κατεύθυνση της ψηφιακής μετάβασης και τόνισε την ανάγκη κατάρτισης ενός συνεκτικού σχεδίου που θα αξιοποιεί όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, το ΠΔΕ, το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νέες αυτές προκλήσεις.

«Το βασικό ερώτημα» τόνισε είναι «πόσο έτοιμοι είμαστε σε επίπεδο ψηφιακών υποδομών και όχι μόνο, να υποστηρίξουμε αυτή τη νέα, μεγάλη αγορά, όταν στον δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα κατατάσσεται 3η από το τέλος (25 στους 27) στην Ε.Ε». Αντίστοιχα, αναφέρθηκε σε έρευνα του ΜΙΤ στην οποία καταγράφηκε η εκτίμηση πως αν η Ελλάδα κατάφερνε να προσελκύσει 100.000 ψηφιακούς νομάδες σε μία χρονιά και αυτοί παρέμεναν εδώ για 6 μήνες, το συνολικό όφελος θα μπορούσε να φτάσει το 1,6 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στα έσοδα που αποφέρει μία εβδομάδα παραμονής 2,5 εκατομμυρίων «κλασικών» τουριστών.

Ωστόσο τόνισε, πως παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ελκυστική, παραμένουμε χαμηλά στις προτιμήσεις των ψηφιακών νομάδων και αυτό φαίνεται από τον χαμηλό αριθμό των αιτήσεων που υπάρχουν. Δεν αρκεί είπε το θεσμικό πλαίσιο, αλλά πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη επένδυση σε κίνητρα. Οφείλουμε όπως υπογράμμισε να παρέχουμε αξιοπρεπή διαβίωση σε όσους θέλουν να έρθουν και να εργαστούν στην χώρα μας και αυτό περιλαμβάνει και την ανθεκτικότητα των υποδομών.

Η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μίλησε ακόμη για τα ψηφιακά άλματα που μπορεί να κάνει η χώρα αναφέροντας ενδεικτικά την ψηφιακή περιήγηση με τη χρήση των τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας που όχι μόνο δεν μειώνουν την φυσική επισκεψιμότητα αλλά αυξάνουν την προβολή αυτών των προορισμών σε μεγαλύτερα ακροατήρια παγκοσμίως.

Αναφορικά με την τουριστική εκπαίδευση και ψηφιακή κατάρτιση των εργαζομένων επεσήμανε πως παραμένει ζητούμενο χωρίς όμως να πλήττονται τα δικαιώματα και οι ευκαιρίες απασχόλησης του κόσμου της εργασίας. «Χρειάζεται άλλη προσέγγιση με στόχο να μη μείνει κανένας πίσω».