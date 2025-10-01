2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ελληνικού “Έλλη Αλεξίου” | Γέφυρα αλληλεγγύης με τη Σίκινο την 28η Οκτωβρίου
01 Oct 2025, 15:34 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ
TornosNews.gr
Μια πρωτοβουλία με βαθύ παιδαγωγικό και κοινωνικό αποτύπωμα λαμβάνει χώρα στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, καθώς το 2ο Γυμνάσιο Ελληνικού ανακοινώνει την αποστολή αντιπροσωπείας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στο δυσπρόσιτο νησί της Σικίνου. Η αποστολή τελεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και έχει ως στόχο τη συμμετοχή στους επίσημους εορτασμούς της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ενισχύοντας τους δεσμούς με την ακριτική σχολική κοινότητα.
Η Αφορμή: Από το 1ο Πανελλήνιο Βραβείο στην Κοινωνική Δράση
Η ιδέα για τη δημιουργία αυτής της γέφυρας γεννήθηκε μέσα από την ακαδημαϊκή αριστεία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε έναν πρόσφατο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους.
Το 2ο Γυμνάσιο Ελληνικού έλαβε το 1ο Πανελλήνιο Βραβείο στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας μικρού μεγέθους με θέμα: «Ορθοδοξία και Ελληνισμός στην Κύπρο - 50 χρόνια από την ταινία τουρκική εισβολή».
Το Γυμνάσιο Σικίνου (ένα σχολείο με τρεις (3) μαθητές) απέσπασε σημαντική τιμητική διάκριση στον ίδιο διαγωνισμό.
Η επιτυχία αυτή ανέδειξε την ανάγκη για άμεση επικοινωνία και έμπρακτη αλληλεγγύη μεταξύ των δύο σχολείων. Η επικείμενη αποστολή δεν αποτελεί μια απλή εκδρομή, αλλά μια Εκπαιδευτική Δράση Αλληλεγγύης και Πολιτιστικής Ανταλλαγής. Οι μαθητές/τριες θα συμμετάσχουν ενεργά:
- Στη Σχολική γιορτή, στη Παρέλαση και τις επίσημες εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου.
- Σε Διαθεματικές Δράσεις και κοινά μαθήματα με τους μαθητές/τριες της Σικίνου.
- Στην προσφορά προσωπικών δώρων στους λιγοστούς μαθητές του νησιού, συμβολίζοντας την ενότητα και τη στήριξη.
Η Σημασία για τον Δήμο και την Εκπαιδευτική Κοινότητα
Η δράση αυτή αποτελεί πρωτοπόρο μοντέλο για την εκπαίδευση, καθώς επιτυγχάνει:
- Ανάδειξη του Ενεργού Πολίτη: Οι μαθητές/τριες μεταβαίνουν από τη θεωρία στην πράξη, αναλαμβάνοντας ρόλο πρεσβευτή και εφαρμόζοντας τις αρχές της δημοκρατικής συμμετοχής και της κοινωνικής ευθύνης.
- Βιωματική Μάθηση: Η διδασκαλία της Ιστορίας και της Κοινωνικής Αγωγής μετατρέπεται σε βίωμα, ενισχύοντας την κατανόηση της έννοιας της Εθνικής Ενότητας και της θυσίας.
- Εθνική Προβολή: Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης και το σχολείο ως πρότυπο κοινωνικής υπευθυνότητας και υποστήριξης της περιφέρειας.
διαβάστε ακόμα
- Φοιτητές από τη Γερμανία ξεναγήθηκαν στο Λιμάνι Ηρακλείου 17/09 | 11:08
- Κρήτη: Εικόνες χάους από τα μπλόκα των αγροτών – 500 τουρίστες έχασαν τις πτήσεις τους – Για «Ανεπανόρθωτη ζημιά» μιλούν 20 φορείς 06/09 | 14:51
- ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ: Αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων κοινωνικού, ιαματικού, εκδρομικού τουρισμού & εισιτηρίων θεάτρου 03/09 | 13:48
- Πανηγύρια ή πίστες; Όταν οι παραδοσιακές αξίες ξεφτιζουν στο βωμό της κατανάλωσης 29/07 | 07:05
- Eθνική εκστρατεία ενημέρωσης για την προστασία της Μεσογειακής φώκιας Monachus 18/07 | 11:17
- DW | Ελλάδα: Τα πλατάνια πεθαίνουν όρθια 16/07 | 10:23
- Kίνημα της αποσύνδεσης: Νέοι λένε όχι στα smartphones 27/06 | 11:49
- «Επνίγη ενώ εκολύμβα» | Δύο θάνατοι λουομένων στην Κρήτη μέσα σε μία ημέρα 23/06 | 13:14
- Ανακοίνωση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος για τον θάνατο του Σπύρου Ζερβόπουλου 06/06 | 11:47
- FAZ: «Ευχαριστούμε Κλαυδία!» 17/05 | 14:50
δημοφιλέστερα
- 1 Αθλητικές διοργανώσεις σε Ωρωπό, Βριλήσσια, Ύδρα και Σούνιο 01.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 2 Γιορτή μανιταριού στην Αγιά της Λάρισας 01.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Καθυστερήσεις, τριγμοί και αερομαχίες υπουργείου-ελεγκτών στα αεροδρόμια 01.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 4 Μαρίνα Αλίμου: Ανοίγει ο δρόμος της ανάπλασης 100 εκατ. ευρώ για τον τουρισμό και το yachting 01.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 5 Δύο κοινωφελή Ιδρύματα με ξενοδοχειακή περιουσία 01.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Νέο μοντέλο αγοράς κατοικίας στην Κέρκυρα – Στέγη και επένδυση σε fast track διαδικασία | Η Ρούλα Ρουβά στο TN 01.10.2025 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ
- 7 Καρέτα-Καρέτα και βιώσιμος τουρισμός: Όροι για τη νέα κατασκήνωση Camping Thelia 01.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 8 H Όλγα Κεφαλογιάνη στη σύνοδο του WTTC | Έμφαση στην ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού 30.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 9 Αύξηση-ρεκόρ στις παγκόσμιες αερομεταφορές τον Αύγουστο - Ποιες περιοχές "απογειώθηκαν" 30.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 10 TUI Magic Life Candia Maris | Η καρδιά του ευρωπαϊκού Beach Volley χτυπά στην Κρήτη 30.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ