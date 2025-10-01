2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ελληνικού “Έλλη Αλεξίου” | Γέφυρα αλληλεγγύης με τη Σίκινο την 28η Οκτωβρίου

Με τα μάτια του ξεναγού

Με τα μάτια του ξεναγού

Μια πρωτοβουλία με βαθύ παιδαγωγικό και κοινωνικό αποτύπωμα λαμβάνει χώρα στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, καθώς το 2ο Γυμνάσιο Ελληνικού ανακοινώνει την αποστολή αντιπροσωπείας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στο δυσπρόσιτο νησί της Σικίνου. Η αποστολή τελεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και έχει ως στόχο τη συμμετοχή στους επίσημους εορτασμούς της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ενισχύοντας τους δεσμούς με την ακριτική σχολική κοινότητα.

Η Αφορμή: Από το 1ο Πανελλήνιο Βραβείο στην Κοινωνική Δράση

Η ιδέα για τη δημιουργία αυτής της γέφυρας γεννήθηκε μέσα από την ακαδημαϊκή αριστεία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε έναν πρόσφατο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους.

Το 2ο Γυμνάσιο Ελληνικού έλαβε το 1ο Πανελλήνιο Βραβείο στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας μικρού μεγέθους με θέμα: «Ορθοδοξία και Ελληνισμός στην Κύπρο - 50 χρόνια από την ταινία τουρκική εισβολή».

Το Γυμνάσιο Σικίνου (ένα σχολείο με τρεις (3) μαθητές) απέσπασε σημαντική τιμητική διάκριση στον ίδιο διαγωνισμό.

Η επιτυχία αυτή ανέδειξε την ανάγκη για άμεση επικοινωνία και έμπρακτη αλληλεγγύη μεταξύ των δύο σχολείων. Η επικείμενη αποστολή δεν αποτελεί μια απλή εκδρομή, αλλά μια Εκπαιδευτική Δράση Αλληλεγγύης και Πολιτιστικής Ανταλλαγής. Οι μαθητές/τριες θα συμμετάσχουν ενεργά:

Στη Σχολική γιορτή, στη Παρέλαση και τις επίσημες εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου.

Σε Διαθεματικές Δράσεις και κοινά μαθήματα με τους μαθητές/τριες της Σικίνου.

Στην προσφορά προσωπικών δώρων στους λιγοστούς μαθητές του νησιού, συμβολίζοντας την ενότητα και τη στήριξη.





Η Σημασία για τον Δήμο και την Εκπαιδευτική Κοινότητα

Η δράση αυτή αποτελεί πρωτοπόρο μοντέλο για την εκπαίδευση, καθώς επιτυγχάνει: