Φοιτητές από τη Γερμανία ξεναγήθηκαν στο Λιμάνι Ηρακλείου

Το Λιμάνι Ηρακλείου υποδέχτηκε ομάδα φοιτητών και καθηγητών από τη Γερμανία, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού ταξιδιού στην Κρήτη με έμφαση στην οικονομία και τη βιωσιμότητα.

Η επίσκεψη ξεκίνησε με παρουσίαση της λειτουργίας του λιμένα, των υποδομών, του τομέα της κρουαζιέρας και του στρατηγικού ρόλου του στην τοπική και διεθνή οικονομία. Στη συνέχεια οι φοιτητές ενημερώθηκαν για τις εμπορικές και επιβατικές δραστηριότητες, τη διασύνδεση με άλλες αγορές και τις προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης.

Η ξενάγηση συνεχίστηκε στις εγκαταστάσεις του λιμένα, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τερματικούς σταθμούς, εμπορικές ζώνες και έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η επίσκεψη εντάσσεται στη στρατηγική του Λιμένα Ηρακλείου να ενισχύει τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και να προωθεί την ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ανάπτυξης λιμένων, της βιωσιμότητας και της χωρικής σχεδίασης.