Κρήτη: Εικόνες χάους από τα μπλόκα των αγροτών – 500 τουρίστες έχασαν τις πτήσεις τους – Για «Ανεπανόρθωτη ζημιά» μιλούν 20 φορείς

Σε αγώνα να βάλουν τάξη στο χάος που προκλήθηκε χθες από τις κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης, οι οποίοι «μπλόκαραν» τον ΒΟΑΚ παρεμποδίζοντας εκατοντάδες τουρίστες να φτάσουν στο αεροδρόμιο για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, βρίσκονται οι επαγγελματίες του τουρισμού της Κρήτης. Παράλληλα, είκοσι τουριστικοί και μη φορείς της Κρήτης, εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την εικόνα που σχηματίζεται για το νησί στο εξωτερικό.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου προχώρησαν χθες στο κλείσιμο και των δύο ρευμάτων του ΒΟΑΚ στο ύψος του αεροδρομίου, ζητώντας συγκεκριμένη δέσμη μέτρων και ανακοινώσεις από τον ίδιο τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.

500 τουρίστες έχασαν τις πτήσεις τους

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα περίπου 500 τουρίστες να χάσουν τις πτήσεις επιστροφής τους, με αναμενόμενες ενέργειες αποζημίωσης από πλευράς τους.

Σκηνές που δεν χαρακτηρίζουν έναν σύγχρονο τουριστικό προορισμό εκτυλίχθηκαν χθες, με ηλικιωμένους, μητέρες με μωρά, τουρίστες σε αναπηρικά καροτσάκια, οικογένειες και χιλιάδες επισκέπτες να περπατούν 2-3 χιλιόμετρα για να φτάσουν στο αεροδρόμιο, μόνο και μόνο για να μάθουν ότι η πτήση τους είχε ήδη φύγει.

Ο πρόεδρος των Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, κ. Μιχάλης Βλατάκης σε δηλώσεις του στο Tornos News, εκφράζει τη λύπη του για τα μπλόκα των αγροτών, τα οποία άνοιξαν χθες το βράδυ δίνοντας τώρα τη σκυτάλη στους επαγγελματίες να λύσουν το δύσκολο παζλ της επιστροφής των τουριστών που έχασαν τις πτήσεις τους, δεδομένου του οτι λόγω του Σαββατοκύριακου οι πτήσεις είναι γεμάτες.

«Αυτό που συνέβη χθες ήταν πισώπλατη μαχαιριά στον τουρισμό της Κρήτης, του νησιού της φιλοξενίας, το οποίο εξετέθη παγκοσμίως με εικόνες ντροπής. Άνθρωποι εγκλωβισμένοι, εξουθενωμένοι, απελπισμένοι. Ένα θέαμα που κανένας πολιτισμένος τόπος δεν θα έπρεπε να επιτρέψει», επισημαίνει ο κ. Βλατάκης.

«Αυτά δεν έγιναν απο ανταγωνιστές μας, αλλα από αγρότες και κτηνοτρόφους του νησιού οι οποίοι καταπατωντας καθε έννοια σεβασμού κ νομιμότητας έκλεισαν τους δρόμους, το αεροδρόμιο και το λιμανι», υπογραμμίζει.

Ανεπανόρθωτη ζημιά – Πιθανή επίδραση στις κρατήσεις last minute

Μάλιστα, οι αναμενόμενες ενέργειες των τουριστών που ταλαιπωρήθηκαν για καταβολή αποζημιώσεων είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου δεδομένου ότι η Κρήτη είναι ενεργός προορισμός διακοπών για ακόμη δύο μήνες. «Η ανεπανόρθωτη ζημιά είναι ότι ο προορισμός εξετέθη διεθνώς και παρουσιάστηκε ως προορισμός χάους και ταλαιπωρίας» τονίζει ο κ. Βλατάκης. Ήδη σε όλο τον κόσμο, μέσα από τα κανάλια των social media, «κυκλοφορεί» η φράση «Ποτέ ξανά Κρήτη».

Σε μια σεζόν που –τουλάχιστον- αριθμητικά σημείωνε ρεκόρ (οι διεθνείς αφίξεις στο «Ν. Καζαντζάκης» είχαν ετήσια αύξηση 7% τον Αύγουστο και +6% το οκτάμηνο), ο πρόεδρος των Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης υπογραμμίζει: «οι συνέπειες στο τουρισμό θα φανούν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, και σίγουρα τέτοιες εικόνες δεν βοηθούν στην ψυχολογία των τουριστών για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής».

Στο πλαίσιο αυτό, οι 20 φορείς της Κρήτης διαμηνύουν ότι «η Κρήτη δεν ανήκει σε κανέναν κλάδο μόνο – είναι κοινό σπίτι όλων μας. Και όποιος τορπιλίζει τον τουρισμό, τορπιλίζει το ίδιο το μέλλον του νησιού», απαιτώντας...

Από τους φίλους Αγρότες και Κτηνοτρόφους να σεβαστούν τον τουρισμό, την οικονομία και τους ανθρώπους που ζουν απ’ αυτόν.

Από την Πολιτεία να βρει λύσεις εδώ και τώρα ώστε παρόμοιες καταστάσεις να μην επαναληφθούν στο μέλλον.

Από τη Δικαιοσύνη να παρεμβαίνει και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τον Νόμο.

Οι φορείς της Κρήτης που με κοινή ανακοίνωση ζητούν την προστασία του τουρισμού από τέτοιου είδους κινητοποιήσεις είναι οι:

Ομοσπονδία Ξενοδόχων Κρήτης (Ενωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Σητείας, Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου),

Σύνδεσμος Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης,

Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων,

Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων,

Πανελλήνια Ομοσπονδία Γραφείων Ενοικιάσεως αυτοκινήτων & Δίκυκλων,

Σύλλογος Ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων & Δίκυκλων ‘’Ινιοχος’’,

Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Κρήτης,

Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων ΠΕ Ρεθύμνου,

Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Καταλυμάτων Χανίων Άπτερα,

Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης,

Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης,

Σύλλογος Εστίασης και Καταστημάτων Ηρακλείου,

Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου,

Σωματείο οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ‘’Ο Ερμής’’,

Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, και

Επιμελητήριο Ηρακλείου