New York College: 12 πλήρεις υποτροφίες σπουδών, αξίας 250.000 €, για πτυχίο Bachelor ή Master σε παιδιά πυρόπληκτων οικογενειών

Το New York College συμμετέχει ενεργά στην εθνική προσπάθεια, όπως όλοι οι Έλληνες, για έμπρακτη συμπαράσταση σε παιδιά πυρόπληκτων οικογενειών που έχασαν την 1η κατοικία τους από πυρκαγιά αυτό το έτος (2021).

Οι υπότροφοι* θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους για πτυχίο BACHELOR ή MASTER στο New York College, σε ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα συνεργαζομένου ξένου κρατικού Πανεπιστημίου, χωρίς να καταβάλουν οποιαδήποτε τέλη ή δίδακτρα καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

*Οι υπότροφοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές.

Σε αυτές τις ώρες δοκιμασίας για όλους τους Έλληνες, παραμένουμε ενωμένοι και μοιραζόμαστε την ελπίδα για το ΜΕΛΛΟΝ!

New York College, the International College of Greece

Τηλ.: 2103225961-2, email: info@nyc.gr

www.nyc.gr