«Γαλλικό φιλί» στην Ελληνική οικονομία: Ο τουρισμός ενισχύει σταθερά τις εξαγωγές υπηρεσιών

Στα 2 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές ή στο 0,8% του ΑΕΠ διαμορφώθηκαν οι εξαγωγές υπηρεσιών της Ελλάδας προς τη Γαλλία το 2024, στις οποίες κυριαρχούν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με οικονομική Eurobank, οι εξαγωγές υπηρεσιών προς τη Γαλλία το 2024 περιλάμβαναν κυρίως ταξιδιωτικές εισπράξεις (€1,27 δισ.) και σε μικρότερο βαθμό υπηρεσίες μεταφορών (€277 εκατ.), λοιπών υπηρεσιών επιχειρηματικής δραστηριότητας (€141 εκατ.), υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης (€90 εκατ.) και ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υπηρεσιών (€78 εκατ.).

Τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), δείχνουν ότι οι εξαγωγές εμπορευμάτων της Ελλάδας προς τη Γαλλία διαμορφώθηκαν σε €1,469 δις. σε τρέχουσες τιμές το 2024, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,6% του ΑΕΠ.

Εν κατακλείδι, οι ελληνικές εξαγωγές εμπορευμάτων και υπηρεσιών προς τη Γαλλία το 2024 ήταν στο 1,5% του ΑΕΠ. Οι εν λόγω εξαγωγές περιλαμβάναν κυρίως ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα, μη σιδηρούχα μέταλλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ψάρια, φρούτα, λαχανικά, υπηρεσίες ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος και μεταφορών.

Η ελληνική οικονομία κατέγραψε έλλειμμα στο ισοζύγιο εμπορευμάτων με τη Γαλλία της τάξης του -1,1% του ΑΕΠ το 2024 και πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών της τάξης του 0,4% του ΑΕΠ. Λόγω του μεγέθους της οικονομίας της Γαλλίας, υπάρχουν δυνατότητες για αύξηση των εξαγωγών της Ελλάδας προς αυτή τη χώρα.