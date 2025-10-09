Η Ευρώπη πρώτη επιλογή για ταξιδιώτες μεγάλων αποστάσεων | Αύξηση από ΗΠΑ και Ν. Κορέα, πτώση από Κίνα
09 Oct 2025, 20:35 | ΑΓΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Παρά τη συνολική κάμψη της παγκόσμιας ζήτησης για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, η Ευρώπη διατηρεί τη θέση της ως ο πιο ελκυστικός και ασφαλής προορισμός διεθνώς, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Long-Haul Travel Barometer (3/2025) που δημοσίευσαν η European Travel Commission (ETC) και η Eurail BV.
Για το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, το 38% των ταξιδιωτών από τις κυριότερες υπερπόντιες αγορές δηλώνουν πρόθεση να επισκεφθούν την Ευρώπη — ποσοστό σταθερό σε σχέση με το 2024. Παρότι το ποσοστό των συνολικών προθέσεων για ταξίδια στο εξωτερικό έχει μειωθεί (55%, -4% από πέρυσι), η Ευρώπη ξεχωρίζει για την ανθεκτικότητά της μέσα σε ένα πιο επιφυλακτικό διεθνές περιβάλλον.
Ανάκαμψη από ΗΠΑ και Νότια Κορέα, κάμψη από Κίνα και Καναδά
Η ζήτηση για την Ευρώπη εμφανίζει διαφοροποιήσεις ανά αγορά:
- Κίνα: Παραμένει η ισχυρότερη αγορά, με 69% να σχεδιάζουν ταξίδι στην Ευρώπη (αν και χαμηλότερα από το 83% του 2024). Οι οικονομικές ανησυχίες ωθούν περισσότερο προς ταξίδια μικρότερης απόστασης.
- Βραζιλία: Στο 46%, -2% από πέρυσι, καθώς το αυξημένο κόστος αποτρέπει κάποιους, αλλά το ενδιαφέρον για ταξίδια παραμένει υψηλό.
- Αυστραλία: Ανοδική τάση στο 37% (από 33%), με σταθερή διάθεση παρά τις πληθωριστικές πιέσεις.
- Καναδάς: Μικρή πτώση στο 35% (από 39%), λόγω πολιτικοοικονομικής αβεβαιότητας.
- ΗΠΑ: Αύξηση στο 29% (από 23%), με την Ευρώπη να κερδίζει από την εικόνα της σταθερότητας.
- Νότια Κορέα: Σημαντική άνοδος στο 33% (από 27%).
- Ιαπωνία: Μικρή αλλά σταθερή άνοδος στο 20% (από 17%), παρά τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για ασφάλεια.
Η Ευρώπη: η ασφαλέστερη περιοχή του κόσμου
Η έρευνα επιβεβαιώνει την υπεροχή της Ευρώπης ως του ασφαλέστερου προορισμού παγκοσμίως, με κορυφαίες βαθμολογίες σε πολιτική σταθερότητα, προσωπική ασφάλεια, φιλικότητα κατοίκων και χαμηλό κίνδυνο φυσικών ή γεωπολιτικών απειλών.
Η ασφάλεια αναδεικνύεται ως ο σημαντικότερος παράγοντας επιλογής προορισμού, ακολουθούμενος από τα «must-see» αξιοθέατα και τις τουριστικές υποδομές.
Το κόστος παραμένει εμπόδιο – οι νέοι ζητούν προσιτές επιλογές
Η ακριβή διαμονή και μετακίνηση παραμένουν ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας για ταξίδια στην Ευρώπη, σύμφωνα με το 42% των ερωτηθέντων.
Ιδιαίτερα οι νεότεροι ταξιδιώτες (61%) θεωρούν το κόστος σημαντικό εμπόδιο, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο ευέλικτες και ανταγωνιστικές προσφορές.
Οι περισσότεροι ταξιδιώτες σχεδιάζουν δαπάνες 100–200 ευρώ ημερησίως, ενώ λιγότεροι σκοπεύουν να υπερβούν τα 200 ευρώ – με τη μείωση να είναι εντονότερη σε Κίνα και Βραζιλία.
Άνοδος για τις Σκανδιναβικές χώρες | οι πολυ-προορισμοί κυριαρχούν
Παρότι οι «κλασικοί» προορισμοί όπως Γαλλία (38%), Ιταλία (31%), Ηνωμένο Βασίλειο (26%), Γερμανία (25%) και Ισπανία (24%) παραμένουν στην κορυφή, οι Σκανδιναβικές χώρες κερδίζουν έδαφος:
- Νορβηγία: 12% (από 9% το 2024)
- Φινλανδία: 10% (από 7%)
- Ισλανδία: 8% (από 5%)
Η άνοδος συνδέεται με την αυξανόμενη δημοτικότητα της περιοχής κατά τη χειμερινή περίοδο και το ενδιαφέρον για το φαινόμενο του Βόρειου Σέλαος.
Ταυτόχρονα, το 73% των ταξιδιωτών σκοπεύουν να επισκεφθούν πάνω από μία ευρωπαϊκή χώρα, με τους Κινέζους να σχεδιάζουν κατά μέσο όρο 5,5 προορισμούς – σημαντική αύξηση από το 2024 (3,8).
Πιο βιώσιμες μετακινήσεις: λιγότερες πτήσεις, περισσότερα τρένα
Οι ταξιδιώτες που επιλέγουν να μείνουν σε μία χώρα στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε τρένα (38%) και αυτοκίνητα (32%), ενώ η χρήση παραδοσιακών πτήσεων έχει μειωθεί (-18%).
Η τάση αυτή, που είναι ιδιαίτερα εμφανής στην κινεζική αγορά, δείχνει μια στροφή προς πιο βιώσιμους και ευέλικτους τρόπους μετακίνησης.
Δήλωση Miguel Sanz, Προέδρου ETC
«Η ασφάλεια και η σταθερότητα παραμένουν τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Ευρώπης σε έναν αβέβαιο κόσμο. Παράλληλα, η προσιτότητα είναι ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ώστε να παραμείνει η Ευρώπη προσιτή στις νεότερες γενιές ταξιδιωτών. Η αυξανόμενη απήχηση των Σκανδιναβικών χωρών δείχνει πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τη ζήτηση και να ενισχύσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στην ήπειρό μας.»
