Γαλλική αγορά τουριστών: Η Ελλάδα ως premium προορισμός υψηλής αξίας

Της Βίκης Τρύφωνα



Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της στη γαλλική τουριστική αγορά, μια από τις σημαντικότερες διεθνείς αγορές για τη χώρα μας, και αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ως προορισμός υψηλής αξίας, με έμφαση στην ποιότητα αντί για τον όγκο. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2025 καταγράφουν μια ενδιαφέρουσα τάση: οι αφίξεις Γάλλων επισκεπτών εμφανίζουν μείωση, ωστόσο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημειώνουν θεαματική άνοδο, γεγονός που αναδεικνύει την υψηλή αγοραστική δύναμη και τις προτιμήσεις premium εμπειριών των Γάλλων τουριστών.

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2025 οι αφίξεις Γάλλων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 362,4 χιλιάδες, μειωμένες κατά 6,7% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Παρά τη μείωση αυτή, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 43,1%, φθάνοντας τα 313,1 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη ανήλθε περίπου στα 864 ευρώ. Αντίστοιχα, στο α’ επτάμηνο του 2025, οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 8,6% (972,5 χιλιάδες επισκέπτες), ενώ τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 15,6% στα 769 εκατ. ευρώ, με μέση δαπάνη περίπου 790 ευρώ ανά άτομο.

Αυτή η τάση υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής προσέγγισης της αγοράς: η Ελλάδα επικεντρώνεται πλέον σε επισκέπτες που αναζητούν εμπειρίες υψηλής ποιότητας, όπως διαμονή σε ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας, γαστρονομικές απολαύσεις και οργανωμένες δραστηριότητες. Σε αντίθεση με άλλες παραδοσιακές αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου παρατηρείται μείωση και στις δαπάνες, η Γαλλία προσφέρει σταθερά υψηλές αποδόσεις στον ελληνικό τουρισμό.

Νέες απευθείας πτήσεις

Η στρατηγική ενίσχυσης της γαλλικής αγοράς στηρίζεται σε συντονισμένες πρωτοβουλίες προβολής και ανάπτυξης υποδομών. Κατά τη διάρκεια της διεθνούς τουριστικής έκθεσης IFTM – Top Resa 2025 στο Παρίσι (23-25 Σεπτεμβρίου 2025), η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και η νέα Πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Βαρελά είχαν σειρά συναντήσεων με tour operators, αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικούς πράκτορες, αποτιμώντας την πορεία της γαλλικής αγοράς και θέτοντας τους στόχους για το 2026.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Θεσσαλονίκη, η οποία προβάλλεται ως ιδανικός προορισμός city break για τους Γάλλους ταξιδιώτες. Η επέκταση του πτητικού προγράμματος της Transavia με δύο επιπλέον πτήσεις εβδομαδιαίως κατά τη χειμερινή περίοδο αποτελεί καρπό της συνεργασίας της Υπουργού με τον CEO της εταιρείας, Olivier Mazzucchelli. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η δημιουργία πακέτων και η προσθήκη πτήσεων charter από Παρίσι, Νάντη και Λυών προς Θεσσαλονίκη για τα έτη 2026-2027, ενισχύοντας τη διασύνδεση της ελληνικής περιφέρειας με τη γαλλική αγορά.

Συναντήσεις με tour operators

Στο πλαίσιο της ίδιας έκθεσης, η κα Κεφαλογιάννη πραγματοποίησε σημαντικές συναντήσεις με τα στελέχη των tour operators Thalasso N°1 και FRAM/Karavel, καθώς και με τον Commercial Director της Air France/KLM, Frédéric Descours. Συζητήθηκαν η ενίσχυση των απευθείας πτήσεων προς Ηράκλειο, Ρόδο, Σαντορίνη και Μύκονο, η επέκταση της περιόδου πτήσεων και η ανάπτυξη συνδυαστικών ταξιδιών προς την Ελλάδα από τις ΗΠΑ, ενισχύοντας τη δυνατότητα προσέλκυσης υψηλού επιπέδου ταξιδιωτών.

Επιπλέον, ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, συνοδεία της Διευθύντριας του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Γαλλίας κας Έμυς Αναγνωστοπούλου, συνάντησε ανώτατα στελέχη των specialists Tour Operators NG Travel, Vacances Héliades, Last Minute και Ηavas Voyages, αλλά και του σημαντικότερου OTA τουρισμού πολυτελείας Voyage Privé, προβαίνοντας σε μία μέχρι στιγμής αποτίμηση της φετινής περιόδου και των προγραμμάτων συνδιαφήμισης που υλοποιούνται μαζί τους στη γαλλική αγορά μέχρι και τον Οκτώβριο 2025.

Προβολή «άγνωστων» ελληνικών προορισμών

Παράλληλα, η ελληνική συμμετοχή σε ειδικά workshops, όπως τα «Tourism Open Days» στο Παρίσι, έδωσε τη δυνατότητα προβολής λιγότερο γνωστών αλλά μοναδικών προορισμών, όπως οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Στερεάς Ελλάδας, οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Χίου, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης και ο ξενοδοχειακός όμιλος Acrotel. Οι γάλλοι τουριστικοί πράκτορες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την αυθεντικότητα και τις θεματικές μορφές τουρισμού που προσφέρουν οι συγκεκριμένοι προορισμοί, ενώ οι B2B συναντήσεις και το networking dinner στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία ενίσχυσαν τις σχέσεις και τις μελλοντικές συνεργασίες.

Η δυναμική της γαλλικής αγοράς υπογραμμίζει την ανάγκη για στοχευμένη προβολή, ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών προϊόντων και ενίσχυση της συνδεσιμότητας με νέους προορισμούς. Η Ελλάδα αναδεικνύεται ως premium προορισμός για τους Γάλλους, όπου η αξία του ταξιδιού μετρά περισσότερο από τον αριθμό των αφίξεων, προσφέροντας μια σαφή στρατηγική ανάπτυξης για το μέλλον.