Βρετανικός τουρισμός | Η προσιτή τιμή καθορίζει τις κρατήσεις

Η προσιτή τιμή θα συνεχίσει να αποτελεί τη βασική προτεραιότητα των Βρετανών καταναλωτών κατά την επιλογή των διακοπών τους, σύμφωνα με την PricewaterhouseCoopers (PwC), η οποία προβλέπει ένα «θετικό δρόμο μπροστά» για τον ταξιδιωτικό κλάδο.

Μιλώντας στο Travel Convention της Abta που πραγματοποιείται στην Calvia της Μαγιόρκα, η Eleanor Scott από τη Strategy&, μέλος του δικτύου της PwC UK, παρουσίασε έρευνα για τη συμπεριφορά των πελατών μαζί με τον Sam Farnfield και τον Rick Jones, επικεφαλής του ταξιδιωτικού τομέα της PwC στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Scott τόνισε ότι η φετινή καλοκαιρινή έρευνα της PwC δείχνει πως η «αξία για τα χρήματα» παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας για τους Βρετανούς ταξιδιώτες.

«Η κορυφαία προτεραιότητα στη δημοσκόπησή μας ήταν το κόστος και η προσιτότητα», είπε. «Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι ακόμη εύθραυστη και αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι ξοδεύουν με μεγαλύτερη προσοχή. Όταν οι καταναλωτές προσέχουν πώς ξοδεύουν, θέλουν να νιώθουν ότι παίρνουν πραγματική αξία — και αυτό πρέπει όχι μόνο να το προσφέρετε, αλλά και να το επικοινωνείτε σωστά».

Η ίδια διευκρίνισε ότι «αξία για τα χρήματα» δεν σημαίνει απαραίτητα το φθηνότερο πακέτο διακοπών, αλλά μια συνολικά ικανοποιητική εμπειρία που δικαιολογεί το κόστος.

Από την πλευρά του, ο Jones σημείωσε ότι παρά τις οικονομικές αβεβαιότητες, οι καταναλωτές εξακολουθούν να προτεραιοποιούν τις εμπειρίες, μεταξύ των οποίων και τα ταξίδια στο εξωτερικό.

«Βλέπουμε ότι οι εμπειρίες παραμένουν σε προτεραιότητα», είπε. «Για το επόμενο έτος, τα ταξίδια βρίσκονται πολύ ψηλά στις προθέσεις δαπανών των Βρετανών. Το 35% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι σκοπεύει να ξοδέψει περισσότερα για ταξίδια το 2025».

Κλείνοντας την παρουσίαση, ο Jones υπογράμμισε ότι, παρά το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, οι προοπτικές για τον ταξιδιωτικό κλάδο παραμένουν θετικές.

«Παρά το μακροοικονομικό πλαίσιο, πιστεύουμε ότι ο δρόμος μπροστά είναι αισιόδοξος για τον κλάδο των ταξιδιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.