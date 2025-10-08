Βρετανικός τουρισμός | Η προσιτή τιμή καθορίζει τις κρατήσεις
08 Oct 2025, 11:56 | ΑΓΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Η προσιτή τιμή θα συνεχίσει να αποτελεί τη βασική προτεραιότητα των Βρετανών καταναλωτών κατά την επιλογή των διακοπών τους, σύμφωνα με την PricewaterhouseCoopers (PwC), η οποία προβλέπει ένα «θετικό δρόμο μπροστά» για τον ταξιδιωτικό κλάδο.
Μιλώντας στο Travel Convention της Abta που πραγματοποιείται στην Calvia της Μαγιόρκα, η Eleanor Scott από τη Strategy&, μέλος του δικτύου της PwC UK, παρουσίασε έρευνα για τη συμπεριφορά των πελατών μαζί με τον Sam Farnfield και τον Rick Jones, επικεφαλής του ταξιδιωτικού τομέα της PwC στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η Scott τόνισε ότι η φετινή καλοκαιρινή έρευνα της PwC δείχνει πως η «αξία για τα χρήματα» παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας για τους Βρετανούς ταξιδιώτες.
«Η κορυφαία προτεραιότητα στη δημοσκόπησή μας ήταν το κόστος και η προσιτότητα», είπε. «Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι ακόμη εύθραυστη και αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι ξοδεύουν με μεγαλύτερη προσοχή. Όταν οι καταναλωτές προσέχουν πώς ξοδεύουν, θέλουν να νιώθουν ότι παίρνουν πραγματική αξία — και αυτό πρέπει όχι μόνο να το προσφέρετε, αλλά και να το επικοινωνείτε σωστά».
Η ίδια διευκρίνισε ότι «αξία για τα χρήματα» δεν σημαίνει απαραίτητα το φθηνότερο πακέτο διακοπών, αλλά μια συνολικά ικανοποιητική εμπειρία που δικαιολογεί το κόστος.
Από την πλευρά του, ο Jones σημείωσε ότι παρά τις οικονομικές αβεβαιότητες, οι καταναλωτές εξακολουθούν να προτεραιοποιούν τις εμπειρίες, μεταξύ των οποίων και τα ταξίδια στο εξωτερικό.
«Βλέπουμε ότι οι εμπειρίες παραμένουν σε προτεραιότητα», είπε. «Για το επόμενο έτος, τα ταξίδια βρίσκονται πολύ ψηλά στις προθέσεις δαπανών των Βρετανών. Το 35% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι σκοπεύει να ξοδέψει περισσότερα για ταξίδια το 2025».
Κλείνοντας την παρουσίαση, ο Jones υπογράμμισε ότι, παρά το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, οι προοπτικές για τον ταξιδιωτικό κλάδο παραμένουν θετικές.
«Παρά το μακροοικονομικό πλαίσιο, πιστεύουμε ότι ο δρόμος μπροστά είναι αισιόδοξος για τον κλάδο των ταξιδιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.
διαβάστε ακόμα
- Στα 1.126 ευρώ ο κατώτατος μισθός στην Πολωνία από το 2026 08/10 | 06:00
- Βρετανικός τουρισμός | Εμπνεύσεις για ταξίδια από την Τεχνητή Νοημοσύνη, influencers αλλά και τους φίλους 07/10 | 10:51
- Ανεβαίνει η εμπιστοσύνη των Βρετανών για ταξίδια στο εξωτερικό – Πρωταγωνιστούν οι νεότερες ηλικίες 02/10 | 10:37
- Πώς επηρεάζει ένα κυβερνητικό shutdown τον τουρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες; 01/10 | 10:19
- Οι λόγοι της αύξησης των Τούρκων τουριστών στην Ελλάδα- 1,4 εκατ. αναμένονται το 2025 01/09 | 06:50
- Η Τιανζίν ανοίγει τις πόρτες της στην ελληνική επιχειρηματικότητα (και στον τουρισμό) 30/09 | 06:30
- Ρεκόρ Κινέζων ταξιδιωτών στο εξωτερικό για την Golden Week του 2025 29/09 | 12:45
- HolidayCheck: Φθινοπωρινή «Άνοιξη» στα ταξίδια των Γερμανών - Ισχυρός πόλος τα Ελληνικά νησιά 24/09 | 06:15
- Αμερικανικός τουρισμός | Η νοσταλγία «μαγνήτης» για διακοπές στον ίδιο προορισμό 24/09 | 07:00
- Προοπτικές αύξησης του τουριστικού ρεύματος από την Ουγγαρία 19/09 | 09:00
δημοφιλέστερα
- 1 Τουρισμός | Πώς η Χίος μετατρέπει την έλλειψη διεθνών συνδέσεων σε πλεονέκτημα - Μιλούν στο Τ.Ν. τοπικοί παράγοντες. 08.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 2 Στα μυστικά του βάλτου: Ο Δήμος Πέλλας αναδεικνύει τον Μακεδονικό Αγώνα με κινηματογραφικό έργο 08.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Συνέδριο στην Κέρκυρα με θέμα Ιόνια Νησιά: Πορεία και Στόχοι Ανάπτυξης 08.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Έλλειψη εργαζομένων στον τουρισμό: Κάθε χρόνο και χειρότερα | 3 παράγοντες εισηγούνται λύσεις 07.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Στρατηγικό σχέδιο marketing για την ανάδειξη της Μυτιλήνης ως τουριστικού προορισμού 08.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 85 μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως 08.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Μαθήματα γιόγκα στον κήπο του Ρεθύμνου 08.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Πειραιάς: Πρόσκληση για ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών διαδρομών 08.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Όμιλος Χατζηλαζάρου: Ισχυρή επιστροφή και στρατηγική επέκταση εκτός Ρόδου – Τζίρος-ρεκόρ 114,2 εκατ. ευρώ για το 2024 08.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 10 Ποια αεροπορική θα προσφέρει δωρεάν κρασί και μπύρα εν ώρα πτήσης 07.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ