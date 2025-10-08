Στα 1.126 ευρώ ο κατώτατος μισθός στην Πολωνία από το 2026

Πρόταση για αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 3%, από τον Ιανουάριο του 2026 κατέθεσε η πολωνική κυβέρνηση ανακοινώνοντας τις μακροοικονομικές παραμέτρους που θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Ειδικότερα, προβλέπεται η αύξηση του κατώτατου μισθού από περίπου 1.093 ευρώ σε 1.126 ευρώ, με αντίστοιχη αύξηση της κατώτατης ωριαίας αποζημίωσης. Η πρόταση αυτή θα τεθεί προς επεξεργασία από το Συμβούλιο Κοινωνικού Διαλόγου, πριν την οριστική της εφαρμογή.

Σε επίπεδο σύγκρισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η προτεινόμενη μηνιαία κατώτατη αμοιβή της Πολωνίας (1.126 ευρώ σε όρους αγοραστικής ισοδυναμίας) εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat για το 2024 ήταν περίπου 1.500 ευρώ μηνιαίως. Αν και η Πολωνία ακολουθεί ανοδική πορεία, παραμένει σε σχετικά χαμηλό επίπεδο σε σύγκριση με πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης, αλλά υπερβαίνει χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Ουγγαρία ή η Βουλγαρία.

Αναφορικά με τη συνολική απασχόληση, αυτή εκτιμάται σε 11 εκατ. άτομα, ενώ η εγγεγραμμένη ανεργία υπολογίζεται ότι θα μειωθεί στο 4,9% έως τα τέλη του 2026. Ο δημόσιος τομέας προβλέπεται να διατηρήσει περίπου 618.900 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Να σημειωθεί ότι η Πολωνία συνήθως έχει τη δεύτερη χαμηλότερη ανεργία εντός της ΕΕ, με την Τσεχία να προηγείται παραδοσιακά.

Στο μεταξύ, από τον Φεβρουάριο του 2022 και τη ρωσική εισβολή σε ουκρανικά εδάφη, η Πολωνία έχει αποτελέσει τον κύριο προορισμό εκατ.προσφύγων από την Ουκρανία. Χαρακτηριστικά, οι αλλοδαποί εργαζόμενοι στη χώρα έφτασαν τα 1,07 εκατ. στα τέλη του 2022, εκ των οποίων το 67% είναι Ουκρανοί. Το φαινόμενο αυτό δεν συνιστά μόνο μια μεταναστευτική κρίση, αλλά έναν καθοριστικό παράγοντα για την πορεία της πολωνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Deloitte, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η καθαρή συμβολή των Ουκρανών προσφύγων στο ΑΕΠ της Πολωνίας το 2024 ανήλθε στο 2,7%, δηλαδή περίπου σε 23 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό αυτό σημείωσε σημαντική αύξηση από τα προηγούμενα καταγεγραμμένα 1,5% το 2022 και 2,3% το 2023 αντίστοιχα, ακολουθώντας τον ρυθμό ένταξης των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Οι δε προβλέψεις αναφέρουν ότι, μέχρι το 2030, η συμβολή αυτή θα μπορούσε να φτάσει το 3,2%, εφόσον συνεχιστεί η επιτυχής ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, η πολωνική αγορά εργασίας απορρόφησε ταχύτατα το προσφυγικό εργατικό δυναμικό, με την απασχόληση των Ουκρανών προσφύγων να αυξάνεται από 61% σε 69% μέσα σε έναν χρόνο. Παρά τις προκλήσεις, οι περισσότεροι πρόσφυγες εξασφαλίζουν το εισόδημά τους μέσω της εργασίας.

(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Βαρσοβία.






































