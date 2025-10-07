Βρετανικός τουρισμός | Εμπνεύσεις για ταξίδια από την Τεχνητή Νοημοσύνη, influencers αλλά και τους φίλους

Με τα μάτια του ξεναγού

Οι ταξιδιώτες στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν τα ταξίδια τους, στρεφόμενοι όλο και περισσότερο σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και σε influencers, σύμφωνα με νέα παγκόσμια μελέτη της Amadeus, παρόχου τεχνολογικών λύσεων για τον τουρισμό.

Η έρευνα με τίτλο Connected Journeys: How Technology Will Transform Travel in the Next Decade αποκαλύπτει ότι 60% περισσότεροι ταξιδιώτες στο Ηνωμένο Βασίλειο αναζήτησαν έμπνευση από Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη (Generative AI) για τις διακοπές τους στο εξωτερικό, σε σύγκριση με το 2024.

Παράλληλα, 33% περισσότεροι στράφηκαν σε travel influencers, ενώ οι διαφημίσεις και οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημείωσαν αύξηση 27% ως πηγή ιδεών για προορισμούς, πτήσεις και ξενοδοχεία.

Η άνοδος της AI δεν περιορίζεται στη Βρετανία. Στην Κίνα, η χρήση εργαλείων όπως το ChatGPT για ταξιδιωτική έμπνευση αυξήθηκε κατά 146%, ενώ αξιοσημείωτες αυξήσεις καταγράφηκαν και στη Σιγκαπούρη (82%), την Ισπανία (64%), την Ινδία (53%) και τις ΗΠΑ (30%).

Η ανθρώπινη επαφή παραμένει σημαντική

Παρά τη ραγδαία άνοδο της τεχνολογίας, οι Βρετανοί εξακολουθούν να εμπιστεύονται περισσότερο τις συστάσεις φίλων και οικογένειας, με ποσοστό 36% —το υψηλότερο από κάθε άλλη πηγή έμπνευσης. Παράλληλα, 34% στράφηκαν σε online ταξιδιωτικά πρακτορεία, δείχνοντας ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι εξακολουθούν να έχουν ισχυρή παρουσία.

Ανάλογες τάσεις καταγράφηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία (34%) και η Ισπανία (33%), όπου οι προσωπικές συστάσεις παραμένουν η πιο αξιόπιστη πηγή ταξιδιωτικών ιδεών.

AI: «Αποκαλύπτει κρυμμένους θησαυρούς», αλλά με αβεβαιότητα

Οι Βρετανοί ταξιδιώτες εμφανίζονται διχασμένοι ως προς την εμπειρία χρήσης AI για τον προγραμματισμό ταξιδιών.

39% δήλωσαν ότι η τεχνολογία τους βοήθησε να ανακαλύψουν προορισμούς που δεν θα είχαν σκεφτεί.

27% ανέφεραν ότι βρήκαν «κρυφά διαμάντια» σε ξενοδοχεία και δραστηριότητες.

38% είπαν ότι νιώθουν πιο σίγουροι για τις επιλογές τους.

Ωστόσο, 25% παραπονέθηκαν για ανακρίβειες, ενώ 33% ένιωσαν την ανάγκη να επαληθεύσουν τις πληροφορίες. Επιπλέον, 18% δυσκολεύτηκαν να κάνουν το εργαλείο να κατανοήσει τις προτιμήσεις τους και 17% ένιωσαν υπερφόρτωση επιλογών.

«Η βιομηχανία έχει ακόμα δρόμο να διανύσει για να αξιοποιήσει πλήρως την AI», σχολίασε ο Francisco (Paco) Pérez-Lozao Rüter, Πρόεδρος του τομέα Hospitality της Amadeus.

«Χρειαζόμαστε μοντέλα ειδικά εκπαιδευμένα για τον τουρισμό, με αξιόπιστα δεδομένα και καλύτερη ενσωμάτωση στο υπάρχον οικοσύστημα».



Τεχνολογία και αεροδρόμια: προς μια πιο συνδεδεμένη εμπειρία

Στα αεροδρόμια, οι ταξιδιώτες δηλώνουν έτοιμοι να αγκαλιάσουν νέες τεχνολογίες για μεγαλύτερη άνεση:

70% θα χρησιμοποιούσαν βιομετρικά συστήματα για να αποφύγουν επαναλαμβανόμενους ελέγχους ταυτότητας.

64% θα ήθελαν οι αποσκευές τους να παραλαμβάνονται από το σπίτι και να παραδίδονται στον προορισμό.

Πολλοί ενδιαφέρονται για ψηφιακά πορτοφόλια που θα αποθηκεύουν με ασφάλεια ταξιδιωτικά έγγραφα.

Παράλληλα, 37% των ερωτηθέντων θα πλήρωναν για μια AI «ταξιδιωτική βοηθό» που θα παρέχει πληροφορίες εντός ταξιδιού, με μέση προθυμία πληρωμής ίση με 2,4% του κόστους του ταξιδιού.

Όταν όλα πάνε στραβά: η διαχείριση ανατροπών καθορίζει την εμπιστοσύνη

Η έρευνα δείχνει ότι η διαχείριση διακοπών και καθυστερήσεων είναι πλέον κρίσιμος παράγοντας πιστότητας:

80% των ταξιδιωτών θεωρούν ότι η ποιότητα ενός παρόχου φαίνεται από τον τρόπο που χειρίζεται τις ανατροπές.

81% δηλώνουν ότι θα ξαναταξίδευαν με εταιρεία που διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις καθυστερήσεις.

Παρά την πρόοδο των εφαρμογών, 37% των Βρετανών εξακολουθούν να προτιμούν την επικοινωνία με άνθρωπο όταν προκύπτουν προβλήματα, δείχνοντας πως ακόμη και στην εποχή της AI, η ανθρώπινη επαφή παραμένει αναντικατάστατη.