Η Τιανζίν ανοίγει τις πόρτες της στην ελληνική επιχειρηματικότητα (και στον τουρισμό)

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) προχωρά σε μια στρατηγική πρωτοβουλία με διεθνή απήχηση, τη δημιουργία Γραφείου της Επιτροπής Ελληνοκινεζικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Τιανζίν της Κίνας. Παράλληλα, στα μέσα Οκτωβρίου, αντιπροσωπεία της Ένωσης Επιχειρηματιών της Τιανζίν θα επισκεφθεί την Αθήνα, σηματοδοτώντας την ενίσχυση των εμπορικών και τουριστικών δεσμών μεταξύ των δύο πόλεων.

Η Τιανζίν, με πληθυσμό άνω των 13 εκατομμυρίων, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς, βιομηχανικούς και τεχνολογικούς κόμβους της Κίνας, ενώ το λιμάνι της συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα της Ασίας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και ο κλάδος του τουρισμού, μπορούν να αξιοποιήσουν την παρουσία τους σε αυτήν τη δυναμική πόλη για να δημιουργήσουν στρατηγικές συνεργασίες, να συμμετάσχουν σε εκθέσεις και να γνωρίσουν από κοντά μια αγορά που αναζητά συνεχώς καινοτομίες και ποιοτικές υπηρεσίες.

Το νέο γραφείο του ΕΕΑ προσφέρει στα μέλη του ένα ασφαλές «σημείο αναφοράς» στην Κίνα, με πληροφορίες, δικτύωση και καθοδήγηση για την προσέγγιση των κινεζικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, ανοίγει δρόμους συνεργασιών σε τομείς όπως η φιλοξενία, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, τα τρόφιμα και ποτά, η ενέργεια και η τεχνολογία – τομείς όπου η εμπειρία και η ποιότητα των ελληνικών προϊόντων μπορούν να αναδειχθούν διεθνώς.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε ελληνική εταιρεία που θέλει να διευρύνει τις δραστηριότητές της θα έχει πλέον πρόσβαση σε ένα οργανωμένο δίκτυο υποστήριξης και νέες δυνατότητες προβολής σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους οικονομικούς και τουριστικούς προορισμούς της Ασίας.

Όπως επισημαίνει το ΕΕΑ, «η λειτουργία του Γραφείου στην Τιανζίν δεν είναι απλώς ένα διοικητικό βήμα. Είναι μια στρατηγική επένδυση στο μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας, που ανοίγει νέους ορίζοντες για επιχειρήσεις και τον τουρισμό».