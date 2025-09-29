Ρεκόρ Κινέζων ταξιδιωτών στο εξωτερικό για την Golden Week του 2025

Η φετινή Golden Week στην Κίνα, που θα διαρκέσει από την 1η έως τις 8 Οκτωβρίου, αναμένεται να καταγράψει πρωτοφανή έξοδο ταξιδιωτών στο εξωτερικό. Η εθνική αργία, μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά χάρη στη σύμπτωση με τη Γιορτή της Μεσοφθινοπωρινής Σελήνης, έχει οδηγήσει εκατομμύρια Κινέζους να κλείσουν έγκαιρα ταξιδιωτικά πακέτα και καταλύματα.

Σύμφωνα με στοιχεία της τουριστικής εταιρείας U-tour, ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ο αριθμός των Κινέζων που σχεδίαζαν ταξίδι κατά την αργία είχε αυξηθεί κατά 130% σε σύγκριση με πέρυσι. Παράλληλα, οι Κινέζοι ταξιδιώτες έχουν πραγματοποιήσει κρατήσεις σε περισσότερα από 2.800 ξενοδοχεία διεθνώς, με κορυφαίους προορισμούς την Ιαπωνία, την Ταϊλάνδη, τη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία και το Βιετνάμ, όπως καταγράφει η πλατφόρμα Qunar. Εντυπωσιακή άνοδο στις κρατήσεις καταγράφουν επίσης η Αίγυπτος, το Ουζμπεκιστάν, η Καμπότζη και η Σουηδία.

Βίζα και διευκολύνσεις

Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της ζήτησης παίζουν οι νέες διευκολύνσεις στη βίζα. Χώρες όπως η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη έχουν θεσπίσει αμοιβαία καθεστώτα ελεύθερης βίζας με την Κίνα, ενώ η Νότια Κορέα και η Ρωσία επιτρέπουν την είσοδο χωρίς βίζα για οργανωμένα γκρουπ.

Η Trip.com Group, ο μεγαλύτερος online ταξιδιωτικός πράκτορας της Κίνας, αναφέρει πως ιδιαίτερα δημοφιλείς παραμένουν οι προορισμοί της Νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά και χώρες που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Belt and Road, με αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Αφρική. Ενδεικτικά, οι κρατήσεις προς Κένυα και Τανζανία έχουν αυξηθεί κατά 130%.

Η Κίνα υποδέχεται ξένους επισκέπτες

Την ίδια ώρα, και η Κίνα αναμένει σημαντική αύξηση εισερχόμενου τουρισμού για την Golden Week. Δημοφιλείς πόλεις για τους ξένους ταξιδιώτες είναι η Σαγκάη, το Πεκίνο, η Γκουανγκζού, το Τσενγκντού και η Σενζέν. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση επισκεπτών προς την Κίνα είναι το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν, η Ισπανία, η Ουγγαρία και η Σαουδική Αραβία.