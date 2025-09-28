Hyatt | Οι Αμερικανοί λαχταρούν περισσότερο ποιοτικό χρόνο, κάτι που προσφέρει το ταξίδι

Η Hyatt’s Inclusive Collection παρουσίασε την πρώτη της Time Rich Report, μια εθνική έρευνα που αποτυπώνει πώς οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται τον πιο πολύτιμο πόρο τους: τον χρόνο. Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Wakefield Research, εξετάζει τη σύνδεση μεταξύ της έννοιας του “ποιοτικού χρόνου” και του ρόλου που παίζει το ταξίδι στη δημιουργία ουσιαστικών εμπειριών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα:

82% δηλώνουν ότι δεν περνούν αρκετό χρόνο με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

62% θεωρούν ότι το ταξίδι ισοδυναμεί με ποιοτικό χρόνο.

86% των γονέων αισθάνονται ότι τους λείπει ποιοτικός χρόνος, ενώ πολλοί αφιερώνουν σχεδόν όσο χρόνο σε συσκευές όσο και στα παιδιά τους.

31% των ζευγαριών παραπονιούνται για έλλειψη χρόνου μαζί, με το 84% να αναγνωρίζει τα θετικά αποτελέσματα ενός ταξιδιού ακόμα και μετά την επιστροφή.

Η μοναξιά αυξάνεται: 55% δηλώνουν ότι αισθάνονται μόνοι, όμως το 50% αναφέρει ότι ακόμα και ο προγραμματισμός ενός ταξιδιού βελτιώνει τη διάθεση.





Η Hyatt ανταποκρίνεται με τη νέα καμπάνια “Time Here Is Worth More”, που στοχεύει να μειώσει τις αποσπάσεις και να ενισχύσει τις ουσιαστικές στιγμές. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με τον διεθνώς αναγνωρισμένο γκουρού ευεξίας Deepak Chopra, M.D., ο οποίος συμβάλλει με τη σειρά εμπειριών “Mindful Moments”. Μέσα από ψηφιακά εργαλεία, όπως το DeepakChopra.ai, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαμβάνουν πιο στοχαστικές και ουσιαστικές διακοπές.

Η Inclusive Collection διαθέτει περισσότερα από 140 all-inclusive resorts σε Μεξικό, Καραϊβική, Κεντρική Αμερική και Ευρώπη, προσφέροντας προγράμματα για οικογένειες, ζευγάρια αλλά και ταξιδιώτες που αναζητούν μοναχικές ή στοχευμένες εμπειρίες.