Αμερικανικός τουρισμός | Η νοσταλγία «μαγνήτης» για διακοπές στον ίδιο προορισμό

Ένας στους τρεις Αμερικανούς ταξιδιώτες προτιμά να επισκέπτεται γνώριμους προορισμούς, υποκινούμενοι από τους συναισθηματικούς δεσμούς, την ισορροπία κόστους-ποιότητας και μια αίσθηση νοσταλγίας, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Talker Research.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη για λογαριασμό της Apple Vacations σε δείγμα 2.000 ατόμων, αποκαλύπτει ότι σημαντικό ποσοστό Αμερικανών επιλέγουν την επανάληψη των ίδιων ταξιδιών, επιστρέφοντας στον ίδιο προορισμό κάθε χρόνο. Όπως προκύπτει, οι Αμερικανοί προτιμούν την οικειότητα από την απόκτηση νέων εμπειριών, με το 30% να θεωρεί τον προορισμό διακοπών «δεύτερο σπίτι» δίνοντας έμφαση στους συναισθηματικούς δεσμούς που διαμορφώνουν με αυτόν.

Το 65% των επαναλαμβανόμενων ταξιδιωτών διακατέχονται από μια ισχυρή αίσθηση ανήκειν, σαν να είναι «ντόπιοι», στους αγαπημένους τους προορισμούς. Αυτή η συναισθηματική επένδυση είναι ένας βασικός παράγοντας που κατευθύνει την απόφασή τους να επισκεφτούν ξανά τα ίδια μέρη. Η οικειότητα αυτών των τοποθεσιών προσφέρει άνεση και σιγουριά, όπως ακριβώς και η προβλεψιμότητα ενός all-inclusive θέρετρου. Σύμφωνα με την Dana Studebaker, Αντιπρόεδρο Μάρκετινγκ, Consumer Brands της Apple Vacations, οι ταξιδιώτες θέλουν να γνωρίζουν ακριβώς τι να περιμένουν, από τις αγαπημένες τους επιλογές φαγητού μέχρι τις παροχές.

Η έρευνα υπογραμμίζει επίσης ένα χάσμα μεταξύ εκείνων που προτιμούν την οικειότητα και εκείνων που αναζητούν το καινούριο. Το 35% όσων αγαπούν την παραλία και το 20% των επισκεπτών θεματικών πάρκων δηλώνουν επαναλαμβανόμενοι ταξιδιώτες. Αντίθετα, όσοι κάνουν οδικά ταξίδια είναι πιο πιθανό να εξερευνήσουν νέους προορισμούς. Παρά τις διαφορές αυτές, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (54%) στοχεύουν στην ισορροπία μεταξύ γνωστών τόπων και ανακάλυψης νέων.

Τα κίνητρα για την επιστροφή τους σε γνωστά μέρη διακοπών είναι ποικίλα, όπως...

η εξοικείωση και η άνεση (52%),

η ελκυστικότητα του τοπίου (40%)

οι παραδόσεις με φίλους ή την οικογένεια (40%)

η τοπική γαστρονομία, (40%)

Πρακτικές παράμετροι όπως η προσιτή τιμή (39%) και η ευκολία σχεδιασμού (35%) παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι Αμερικανοί ξοδεύουν λιγότερα στις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στον ίδιο προορισμό, δηλαδή κατά μέσο όρο 1.854 δολάρια, σε σύγκριση με 2.016 δολάρια για ταξίδια σε νέους προορισμούς. Αυτή η σχέση κόστους-ποιότητας είναι ένας άλλος παράγοντας που ενθαρρύνει τα επαναλαμβανόμενα ταξίδια.

Η νοσταλγία αποτελεί ισχυρό κίνητρο για επαναλαμβανόμενα ταξίδια. Σχεδόν οι μισοί από τους γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα (49%) έχουν πάει με τα παιδιά τους σε προορισμούς που είχαν σημασία κατά τη διάρκεια της δικής τους παιδικής ηλικίας. Από αυτούς, το 39% πίστευε ότι τα παιδιά τους θα απολάμβαναν την εμπειρία, ενώ το 37% προσπάθησε να ξαναζωντανέψει αγαπημένες αναμνήσεις. Αυτή η τάση υποδηλώνει ότι οι γνωστοί προορισμοί δεν είναι απλώς μέρη αλλά αναπόσπαστα κομμάτια των οικογενειακών παραδόσεων.

Κοιτώντας μπροστά, οι περισότεροι Αμερικανοί σχεδιάζουν να συμπεριλάβουν γνωστούς προορισμούς στα ταξιδιωτικά τους σχέδια. Περισσότεροι από τους μισούς (54%) θα επιστρέψουν σε γνωστό σε αυτούς προορισμό τον επόμενο χρόνο. Δημοφιλείς επιλογές προορισμών από την παιδική τους ηλικία περιλαμβάνουν παραλίες (26%), θεματικά πάρκα (15%) και πόλεις που συνδέονται με οικογενειακές παραδόσεις (11%).

Ο Michael Lowery, επικεφαλής των παγκόσμιων καταναλωτικών brands στην Apple Vacations, τονίζει ότι η επιστροφή σε γνωστούς προορισμούς δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά ένα θεμελιώδες στοιχείο για τη δημιουργία διαχρονικών αναμνήσεων.