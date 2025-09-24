HolidayCheck: Φθινοπωρινή «Άνοιξη» στα ταξίδια των Γερμανών - Ισχυρός πόλος τα Ελληνικά νησιά

Προς το φθινόπωρο, και ιδιαίτερα τον Οκτώβριο, μετατοπίζεται η ζήτηση διακοπών από όλο και μεγαλύτερο αριθμό Γερμανών ταξιδιωτών, σύμφωνα με στοιχεία κρατήσεων που καταγράφει η γερμανική ταξιδιωτική πλατφόρμα HolidayCheck, με τα Ελληνικά νησιά να έχουν την τιμητική τους.

Το φαινόμενο αυξημένης ζήτησης για «late-season» διακοπές, προκαλεί φέτος αύξηση σε ποσοστά διψήφιου εύρους συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και εκτείνεται μέχρι και το χειμώνα. Η πλατφόρμα καταγράφει στροφή προς τους φθινοπωρινούς μήνες με αιχμή τον Οκτώβριο, και με αυξανόμενη ζήτηση για Νοέμβριο και Δεκέμβριο, χάρη στην πτώση των τιμών, τις ήπιες κλιματικές συνθήκες και του μικρότερου συνωστισμού σε δημοφιλείς προορισμούς.

Τα Ελληνικά νησιά είναι ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς για την περίοδο αυτή, εμφανίζοντας μάλιστα αύξηση άνω του μέσου όρου λόγω της ευχάριστης θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας και των ήπιων συνθηκών το βράδυ αλλά και εξαιτίας της ευνοϊκότερης σχέση τιμής-ποιότητας που εντοπίζεται στην προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών στα τέλη της σεζόν.

Έως 23% κάτω οι τιμές στα Ελληνικά νησιά

Σε επίπεδο τιμών, οι Γερμανοί μπορούν να πετύχουν εξοικονόμηση έως και 23% στα πακέτα για τα Ελληνικά νησιά σε σύγκριση με τα επίπεδα Ιουνίου. Από μια συγκριτική ανάλυση τιμών τον Σεπτέμβριο έναντι του Ιουνίου του 2025, για πακέτο διακοπών μίας εβδομάδας με μεταφορές και τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα για ένα ζευγάρι, προκύπτει ότι...

Το μέσο κόστος διακοπών στη Ρόδο τον Σεπτέμβριο του 2025 είναι μειωμένο κατά 23% έναντι του Ιουνίου, και διαμορφώνεται σε 1.940 ευρώ από 2.550 ευρώ τον Ιούνιο.

Μειωμένη κατά 21% είναι η μέση τιμή πακέτου στην Κω (1.900 ευρώ έναντι 2.420 ευρώ τον Ιούνιο)

Στα πακέτα για Κρήτη, οι τιμές τον Σεπτέμβριο είναι μειωμένες, κατά μέσο όρο, κατά 20%, και από 2.490 ευρώ τον Ιούνιο, διαμορφώνονται σε 2.000 τον Σεπτέμβριο.

Εκτός από Ελλάδα, οι Γερμανοί αυτό το φθινόπωρο και χειμώνα ψηφίζουν επίσης Αίγυπτο, η οποία εξακολουθεί να θεωρείται αγαπημένος προορισμός για όσους αναζητούν ηλιοφάνει καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Η Τουρκική Ριβιέρα παραμένει επίσης κλασική επιλογή καθώς τα θέρετρά της βρίσκονται σε καλή τοποθεσία, πολλά διαθέτουν εσωτερικές πισίνες και ευέλικτες δραστηριότητες, έτσι ώστε οι διακοπές στην παραλία να είναι δυνατές ακόμη και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Επίσης, το Πράσινο Ακρωτήριο συγκεντρώνει αύξηση της ζήτησης, λόγω των νέων ξενοδοχείων και της σταθερής προσφοράς πτήσεων, ενώ και τα Κανάρια, οι Βαλεαρίδες και η Ανδαλουσία παραμένουν ψηλά στις προτιμήσεις χάρη στο ευνοϊκό κλίμα τους και την ποικιλία των προσφορών.

Άλλωστε, χάρη στην άνοδο της ζήτησης για την περίοδο μετά το καλοκαίρι, οι αεροπορικές εταιρίες έχουν προσαρμόσει τα πτητικά τους προγράμματα, με την AEGEAN να επεκτείνει την εποχιακή απευθείας σύνδεση Μόναχο - Ηράκλειο για πρώτη φορά πέραν του Οκτωβρίου προσφέροντας απευθείας πτήσεις ακόμη και τους χειμερινούς μήνες.