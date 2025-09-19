Προοπτικές αύξησης του τουριστικού ρεύματος από την Ουγγαρία

Σημαντικό κεφάλαιο στις διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας-Ουγγαρίας, αποτελεί ο τουρισμός.

Το 2024, σύμφωνα με την Ουγγρική Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις των Ούγγρων επισκεπτών στη χώρα μας ανήλθαν στους 569.000 παρουσιάζοντας μία μικρή πτώση σε σύγκριση με το 2023 κατά 1,2%. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το 2023, η αύξηση της τουριστικής ροής από την Ουγγαρία προς την χώρα μας ήταν της τάξης του 58% σε σχέση με το 2022 και καλύπτοντας μερίδιο περί του 3% επί του συνόλου των Ούγγρων επισκεπτών στο εξωτερικό (21,1 εκατ.). Επισημαίνεται, ότι η χώρα μας αποτελεί, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, τον πρώτο δημοφιλέστερο αεροπορικό και το δεύτερο δημοφιλέστερο, μετά την Κροατία, οδικό προορισμό παγκοσμίως για τους Ούγγρους τουρίστες, οι περισσότεροι εκ των οποίων, διαμένουν στη χώρα μας για αναψυχή, περισσότερο των 5 ημερών. Συμπερασματικά αναφέρεται ότι, πέραν των συγκυριακών μεταβολών, οι τουριστικές ροές από Ουγγαρία προς τη χώρα μας έχουν προοπτικές διαρκούς αύξησης κατά τα επόμενα χρόνια.

Η χώρα μας διαθέτει ικανοποιητική αεροπορική σύνδεση με τακτικά δρομολόγια από Βουδαπέστη για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τριών αεροπορικών εταιρειών (Aegean, Ryan Air, Wizz Air), καλύπτοντας όλες τις μέρες της εβδομάδας, με επιπλέον πτήσεις τσάρτερ τους θερινούς μήνες για πολλαπλούς τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα.

Να σημειωθεί ότι ο τουρισμός αποτελεί μια διαρκώς αναπτυσσόμενη πηγή εσόδων για την ουγγρική οικονομία. Ο τουριστικός τομέας συνεισφέρει περίπου 13% στο ΑΕΠ και εξασφάλισε σχεδόν 80% του πλεονάσματος στο ισοζύγιο συναλλαγών για το 2024. Ειδικότερα, κατά το 2024 η ουγγρική τουριστική αγορά υποδέχτηκε 18 εκατ. επισκέπτες, σημειώνοντας αύξηση κατά 11% σε σχέση με το 2023. Εξ αυτών, 9,3 εκατ. ήταν εγχώριοι και 8,7 εκατ. ξένοι επισκέπτες. Οι διανυκτερεύσεις έφτασαν τις 44,2 εκατ., αυξημένες κατά 5,8% σε ετήσια βάση - με περίπου 22,2 εκατ. να αφορούν σε διεθνείς τουρίστες. Το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης Liszt Ferenc International Airport εξυπηρέτησε περίπου 17 εκατ. επιβάτες (+17% ετήσια αύξηση). Η Βουδαπέστη αποτέλεσε το βασικό προορισμό υποδεχόμενη 6 εκατ. ξένους επισκέπτες (+24%), αντιπροσωπεύοντας το 60% των διανυκτερεύσεων διαμονής διεθνών τουριστών. Άλλες δημοφιλείς περιοχές περιλαμβάνουν τα θερμά λουτρά και θέρετρα (Siófok, Hévíz, Balatonfüred, Zalakaros), με τη λίμνη Balaton να προσελκύει πάνω από 3 εκατ. επισκέπτες (+7%). Τα έσοδα από τουριστικά καταλύματα αυξήθηκαν κατά 16%, φτάνοντας 2,5 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από εστίαση και ψυχαγωγία αυξήθηκαν κατά 11%, φτάνοντας τα 4,8 δισ. ευρώ.

Το 2024 κατερρίφθησαν όλα τα προηγούμενα ρεκόρ στην ιστορία του αεροδρομίου της Βουδαπέστης: 17,6 εκατομμύρια επιβάτες και σχεδόν 300.000 τόνοι αεροπορικού φορτίου πέρασαν από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ferenc Liszt το 2024, προμηνύοντας ισχυρή αύξηση των επιβατών τα επόμενα χρόνια και εδραιώνοντας το ρόλο του αεροδρομίου ως περιφερειακού κόμβου. Με 20 εκατ. επιβάτες να αναμένονται μέχρι το 2030, η νέα διοίκηση έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την κατασκευή του τερματικού σταθμού 3, ο οποίος θα εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών για τους επιβάτες μακροπρόθεσμα. Στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, 141 προορισμοί ήταν διαθέσιμοι από 43 αεροπορικές εταιρείες το 2024, με το Λονδίνο, την Κωνσταντινούπολη, το Μιλάνο και το Παρίσι να είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί. Η επιβατική κίνηση από και προς την Κίνα σχεδόν τριπλασιάστηκε, ενώ σημειώθηκε επίσης αύξηση ρεκόρ προς την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία, υποστηριζόμενη από μια σειρά νέων προορισμών και αυξήσεις συχνότητας στα υπάρχοντα δρομολόγια.

Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Βουδαπέστη.