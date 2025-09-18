«Γενεαλογικό χάσμα» στις διακοπές για τους Βρετανούς - Τι τους κάνει «κλικ» σε κάθε ηλικία

Η δημοτικότητα των πακέτων διακοπών ανεβαίνει διαρκώς, όμως μια νέα έρευνα της EasyJet holidays φέρνει στο φως ένα ξεκάθαρο «γενεαλογικό χάσμα» στον τρόπο και –κυρίως– στον χρόνο που οι Βρετανοί κάνουν τις κρατήσεις τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η γενιά Gen Z δείχνει προτίμηση στις κρατήσεις της… τελευταίας στιγμής: κατά μέσο όρο 11,5 εβδομάδες πριν το ταξίδι. Τα κίνητρα; Οικονομικές ευκαιρίες και «budget hacks» (36%), ανάγκη για ψυχική ανάπαυλα (31%) και η γοητεία του αυθορμητισμού (26%).

Αντίθετα, οι Gen X αποδεικνύονται λάτρεις του προγραμματισμού, κλείνοντας διακοπές ακόμη και πέντε μήνες νωρίτερα. Ο οικογενειακός προϋπολογισμός (52%), η συμβατότητα με τα ωράρια των συνταξιδιωτών (33%) και η επιθυμία για πλήρη οργάνωση (24%) καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα.

Οι Millennials τοποθετούνται κάπου στη μέση, κλείνοντας περίπου τρεις μήνες πριν.

Οι Millennials και οι Gen X εξακολουθούν να οδηγούν την κούρσα στις οργανωμένες διακοπές, ωστόσο η στροφή των νεότερων σε αυτές είναι εμφανής. Σχεδόν δύο στους πέντε (38%) Gen Z δηλώνουν ότι είναι πιο πιθανό να κάνουν κράτηση πακέτου διακοπών σε σχέση με πέντε χρόνια πριν, επικαλούμενοι το χαμηλό κόστος τους (60%), ευκολία κράτησης (56%) και την ασφάλεια (38%).

Η έρευνα δείχνει ακόμη ότι η διάθεση για πιο τακτικά ταξίδια ενισχύεται σε όλες τις γενιές: το 32% των ερωτηθέντων πραγματοποιεί πλέον τρεις ή περισσότερες αποδράσεις τον χρόνο και σχεδόν το ένα τέταρτο των Gen Z και Millennials προτιμούν σύντομα αλλά συχνά ταξίδια, με μέση διάρκεια τις 6,7 ημέρες.

Κύρια κίνητρα για τακτικά ταξίδια είναι ο ποιοτικός χρόνος με την οικογένεια και τους φίλους (48%), η ξεκούραση (44%) και η σωματική και πνευματική ευεξία (38%).

Επιπλέον, τα 10 κορυφαία κίνητρα για κρατήσεις τελευταίας στιγμής είναι οι προσφορές (32%), ο αυθορμητισμός (26%), ο εργασιακός προγραμματισμός (21%) και η αποκατάσταση της ψυχικής υγείας (20%).