Η δυναμική του εξερχόμενου τουρισμού στη Γερμανία και η θέση της Ελλάδας

Ισχυρή είναι η δυναμική του τουριστικού τομέα στη Γερμανία καθώς οι ταξιδιωτικές δαπάνες το 2024 έφτασαν σε 83,4 δισ. αγγίζοντας νέα υψηλά, σύμφωνα με μελέτη του Γερμανικού Συνδέσμου Ταξιδίων.

Ο αριθμός των απασχολούμενων στον τομέα φθάνει 2,9 εκατ., δηλαδή ποσοστό 7% του συνόλου των θέσεων εργασίας στη Γερμανία Οι επιχειρήσεις διοργάνωσης ταξιδιών υπερβαίνουν τις 2.300, ενώ γενικότερα τα τουριστικά γραφεία ανέρχονται σε 8.000, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στα τελευταία μπορούν να προστεθούν ακόμη 3.900 μικρότερα σημεία πώλησης.

Ο κύκλος εργασιών των δραστηριοποιούμενων εταιρειών στον κλάδο αυξήθηκε το 2024 στα 39,6 δισ. ευρώ (+6,7% σε ετήσια βάση). Ειδικά ο τζίρος των τουριστικών γραφείων ανήλθε στα 22 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 15,1 δισ. ευρώ για ιδιωτικά ταξίδια και 6,9 δισ. ευρώ για επαγγελματικά ταξίδια. Ο αριθμός διανυκτερεύσεων διαμορφώθηκε στις 487,2 εκατ., αυξημένος κατά 1,8% Οι Γερμανοί ταξιδιώτες και το 2024 εμπιστεύθηκαν σε υψηλό ποσοστό (50%) τη διοργάνωση των ταξιδιών τους σε τουριστικά γραφεία και πρακτορεία. Το 80% του πληθυσμού ταξίδεψε τo 2024, με μόνο το 23,6% να επιλέγει προορισμούς εσωτερικού (2023:22%, 2022: 27,1%).

Η Ελλάδα κέρδισε ακόμη μία θέση το 2024, σκαρφαλώνοντας στην 4η θέση ως προς τις προτιμήσεις των Γερμανών τουριστών και βελτιώνοντας το μερίδιό της (4,7%). Πρώτη είναι η Ισπανία με μερίδιο 15%, δεύτερη η Ιταλία με μερίδιο 8,6% και τρίτη η Τουρκία με 8,5%.

Το 2024 κέρδισαν έδαφος οι σύντομες αποδράσεις (2-4 ημερών) των Γερμανών. Πρόκειται για μια κατηγορία που αναπτύσσεται ραγδαία, καθώς μέσα σε μια διετία τα ετήσια βραχείας διάρκειας ταξίδια των Γερμανών έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος η τουριστική κίνηση προς την Ελλάδα το 2024 συνέχισε τη δυναμική ανοδική της πορεία, υπερβαίνοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά τα προ πανδημίας μεγέθη. Η Γερμανία διατήρησε την 1η θέση μεταξύ των χωρών-προέλευσης επισκεπτών στη χώρα μας, με αυξητικές τάσεις και διευρύνοντας την απόσταση από το δεύτερο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Γερμανοί επισκέπτες είχαν το 2024 την υψηλότερη διάρκεια διαμονής μεταξύ των Ευρωπαίων τουριστών (8,7 διανυκτερεύσεις), αλλά με συγκριτικά χαμηλή μέση δαπάνη (79 ευρώ ανά διανυκτέρευση). Μάλιστα η δαπάνη κινήθηκε πτωτικά συγκριτικά με το 2023 (-3,4%) και είναι από τις χαμηλότερες κατά κεφαλήν μεταξύ των εισερχόμενων από τη Δυτική Ευρώπη τουριστών.

Παρόλα αυτά, σε ό,τι αφορά τις συνολικές τουριστικές εισπράξεις ανά χώρα, η Γερμανία κατέλαβε για ακόμη μια φορά την πρώτη θέση με περίπου 3,7 δισ. ευρώ Σημειώνεται, βέβαια, ότι η εν λόγω ετήσια αύξηση εισπράξεων (+3,7%) ήταν δυσανάλογα μικρότερη συγκριτικά με την αριθμητική αύξηση (+13,4%) των Γερμανών επισκεπτών στη χώρα μας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη στασιμότητα της κατά κεφαλήν δαπάνης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό της μελλοντικής τουριστικής στρατηγικής σε σχέση με τη Γερμανία.

Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Βερολίνο.