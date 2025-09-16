Τουριστικά γραφεία: Βασίλισσα κερδοφορίας η κρουαζιέρα στη γερμανική αγορά – Τι έδειξε ο Αύγουστος

Σημάδια σταθερής ανάπτυξης με σημαντική ενίσχυση της κρουαζιέρας, κατέγραψα τα Γερμανικά τουριστικά γραγεία τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τον μηνιαίο δείκτη της γερμανικής τουριστικής αγοράς ta.ts Travel Agency Mirror.

Ο συνολικός τιμολογημένος τζίρος των τουριστικών γραφείων σημείωσε άνοδο 0,7% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, ενώ σε σωρευτική βάση από την αρχή του έτους η αύξηση διαμορφώνεται στο 0,6%, παραμένοντας ουσιαστικά στο περσινό επίπεδο.

Τα έσοδα από τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας, αυξήθηκαν κατά 6,1% σε ετήσια βάση και κατά 7,7% σωρευτικά.

Επάνω η κρουαζιέρα, μείωση στα αεροπορικά εισιτήρια

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει ο κλάδος της κρουαζιέρας με τις πωλήσεις τον Αύγουστο να εκτοξεύονται κατά 22% έναντι του αντίστοιχου μήνα πέρσι, ενώ από την αρχή του έτους η αύξηση φτάνει το εντυπωσιακό 21,8%.

Αντίθετα, ο τομέας των αεροπορικών εισιτηρίων κατέγραψε πτώση 3,5% τον Αύγουστο σε σχέση με το 2024 και συνολικά μείωση 3% από την αρχή του έτους. Ο αριθμός των εκδοθέντων εισιτηρίων μειώθηκε κατά 2,8% σε μηνιαία βάση και κατά 3% σωρευτικά. Παράλληλα, οι «λοιπές πωλήσεις» υποχώρησαν κατά 3,2% σε σχέση με πέρσι και κατά 2,7% συνολικά.

Θετική πορεία στις νέες κρατήσεις

Οι εισερχόμενες παραγγελίες για τουριστικές κρατήσεις τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ειδικά οι κρουαζιέρες σημείωσαν άνοδο 13,4%.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο κρατήσεων για ταξίδια έως τον Οκτώβριο του 2025 βρίσκεται ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο με πέρσι (+0,1%), με τον τομέα των κρουαζιερών να ξεχωρίζει ξανά καταγράφοντας αύξηση 8,2%.