Βρετανία: «Δύσκολο καλοκαίρι» για τα τουριστικά γραφεία - Πιεσμένη ζήτηση και έντονο last minute
15 Sep 2025, 14:26 | ΑΓΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Το φετινό καλοκαίρι αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο για τον κλάδο των βρετανικών ταξιδιωτών γραφείων, σύμφωνα με κορυφαία στελέχη της βιομηχανίας τα οποία συμμετείχαν στο συνέδριο Future of Travel της Travel Weekly.
Η ιδιοκτήτρια και πρόεδρος της Hays Travel, Dame Irene Hays, περιέγραψε το εφετινό οικονομικό έτος ως «πολύ πιο δύσκολο» σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Παρά τα «λαμπερά δημοσιεύματα» και τις θετικές προβλέψεις που κυκλοφόρησαν στον κλάδο, η πραγματικότητα για τις πωλήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ήταν διαφορετική.
«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ιούλιος ήταν δύσκολος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι δύο πρώτες εβδομάδες ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές, ενώ και ο Αύγουστος ξεκίνησε με πολύ χαμηλές πωλήσεις. Ο Ιούλιος έκλεισε με αύξηση μικρότερη του 1%, κάτι που χαρακτήρισε «ασυνήθιστο», ενώ ο Αύγουστος παρουσίασε κάποια βελτίωση, αλλά χωρίς να φτάσει σε διψήφιο ποσοστό αύξησης. Η κ. Hays έδωσε έμφαση επίσης στην παρατηρούμενη τάση για πιο σύντομα χρονικά παράθυρα κρατήσεων, με πολλούς πελάτες να κλείνουν ταξίδια την ίδια περίοδο που σκοπεύουν να ταξιδέψουν.
Ο Paul Waters, διευθύνων σύμβουλος της Premier Travel, συμφώνησε ότι η εφετινή περίοδος κρατήσεων τελευτίας στιγμής ήταν «δύσκολη». Δεν είμαστε ειδικοί στις πωλήσεις της τελευταίας στιγμής, και αυτή η περίοδος ήταν το κερασάκι στην τούρτα για πολλά χρόνια που μας βοηθούσε να αυξάνουμε τις πωλήσεις, εξήγησε.
Σημείωσε ότι η δυσκολία οφείλεται στην αυξημένη σύγκριση τιμών από τους πελάτες και στην επικοινωνία των προμηθευτών σχετικά με τα όρια των εκπτώσεων που μπορούν να προσφέρουν τα πρακτορεία. Παρά τις προκλήσεις, η συνολική εικόνα για το έτος παραμένει θετική, με διψήφια αύξηση στις αναχωρήσεις, κυρίως λόγω προκρατήσεων σε long-haul, εξατομικευμένα πακέτα, κρουαζιέρες, περιηγήσεις και ταξίδια περιπέτειας.
Η Lesley Rollo, διευθύνουσα σύμβουλος της Dnata Travel Group UK, περιέγραψε παρόμοιες τάσεις, κάνοντας λόγο για «επιβράδυνση» κατά τις τελευταίες έξι εβδομάδες για τις πωλήσεις long-haul, ακόμη και σε προορισμούς που μέχρι πρότινος παρουσίαζαν υψηλή ζήτηση.
Η εταιρεία αντιμετώπισε μεγαλύτερες δυσκολίες στις κρατήσεις για short-haul ταξίδια. Ωστόσο, τόνισε ότι η ειδίκευση της εταιρείας σε long-haul ταξίδια, οι ισχυρές κρατήσεις και η ανθεκτικότητα των πελατών με υψηλή δαπάνη, συνεχίζουν να ενισχύουν τη θέση της στην αγορά.
