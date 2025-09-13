Ρεκόρ διεθνών ταξιδιών από Αμερικανούς και Καναδούς τα επόμενα δύο χρόνια
13 Sep 2025, 20:25 | ΑΓΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Η διάθεση για διεθνή ταξίδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τη νέα μελέτη 2025 Portrait of American & Canadian International Travelers™ της MMGY. Οι ταξιδιώτες εμφανίζουν έντονη πρόθεση να πραγματοποιήσουν πολλαπλά ταξίδια στο εξωτερικό, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια και στις αυθεντικές εμπειρίες, παρά στο κόστος.
Οι Αμερικανοί σχεδιάζουν κατά μέσο όρο 2,8 διεθνή ταξίδια την επόμενη διετία, ενώ οι Καναδοί 2,2. Οι δαπάνες των Αμερικανών για διεθνές τουρισμό αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με πέρυσι, την ώρα που οι Καναδοί διατηρούν σταθερά τα επίπεδα των εξόδων τους.
«Η ζήτηση για ταξίδια παραμένει ισχυρή, παρά την αβεβαιότητα στην κατανάλωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην αναζήτηση διεθνών εμπειριών», σημειώνει ο Craig Compagnone, πρόεδρος Αμερικής της MMGY Global.
Τα βασικά ευρήματα της έρευνας:
- Πολιτικό κλίμα και ασφάλεια: Η πολιτική σταθερότητα και η ασφάλεια ξεπέρασαν το κόστος ως κύριους παράγοντες επιλογής προορισμού. Το 34% των Αμερικανών δήλωσε ότι τροποποίησε τα σχέδια του λόγω θεμάτων δασμών, ενώ το 26% ακύρωσε ταξίδια. Στον Καναδά, το 23% εμφανίζεται λιγότερο πρόθυμο να ταξιδέψει στις ΗΠΑ τα επόμενα τρία χρόνια.
- Κρουαζιέρες σε άνοδο: Η δημοτικότητα των θαλάσσιων κρουαζιέρων αυξήθηκε κατά 12 μονάδες – στο 78% για τους Αμερικανούς και 61% για τους Καναδούς. Οι νεότεροι ταξιδιώτες στρέφονται σε πιο περιπετειώδεις προορισμούς (Αφρική, Ασία), ενώ οι μεγαλύτεροι επιλέγουν Ευρώπη και Καραϊβική.
- Συνδυασμός επαγγελματικού και ψυχαγωγικού ταξιδιού: Το 88% των Αμερικανών και το 78% των Καναδών παρατείνουν επαγγελματικά ταξίδια για λόγους αναψυχής, δημιουργώντας ευκαιρίες για προορισμούς και ξενοδοχεία που καλύπτουν αυτήν την ανάγκη.
- Επιστροφή των ταξιδιωτικών συμβούλων: Η πολυπλοκότητα των ταξιδιών αυξάνει τη ζήτηση για ανθρώπινη καθοδήγηση. Το 66% των Αμερικανών δηλώνει ότι θα απευθυνθεί σε ταξιδιωτικό πράκτορα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια – άνοδος από το 49% πέρυσι. Η τάση αυτή καθοδηγείται κυρίως από τους Millennials.
- Άνοδος premium ταξιδιών: Το 34% των Αμερικανών επιλέγει πλέον συστηματικά business ή first class, έναντι 25% το 2024. Παρά την επένδυση σε πολυτελείς εμπειρίες, 8 στους 10 αποδέχονται πτήσεις με ανταπόκριση για καλύτερες τιμές.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2025 σε δείγμα 2.064 ατόμων από ΗΠΑ και Καναδά, με υψηλό επίπεδο εισοδημάτων, τα οποία έχουν ταξιδέψει τουλάχιστον μία φορά εκτός Βόρειας Αμερικής και Καραϊβικής τα τελευταία τρία χρόνια. Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες είχαν οικογενειακό εισόδημα που ξεπερνούσε τα 100.000 δολάρια, με το 7% να κερδίζει περισσότερα από 250.000 δολάρια.
- Η MMGY Global είναι η κορυφαία εταιρεία ολοκληρωμένου μάρκετινγκ στον κόσμο που ειδικεύεται στους κλάδους των ταξιδιών, της φιλοξενίας και του lifestyle.
