Τα σουβενίρ που λατρεύουν να αγοράζουν οι Γερμανοί στις διακοπές – Από μαγνητάκια μέχρι άμμο

Αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας διακοπών αποτελούν τα σουβενίρ για πολλούς Γερμανούς ταξιδιώτες, οι οποίοι τα βλέπουν όχι ως απλά αντικείμενα αλλά ως αναμνηστικά μικρών ιστοριών και μέρος προσωπικών συλλογών τους.

Σύμφωνα με έρευνα της Opodo, το 66% των Γερμανών αγοράζει σουβενίρ αυθόρμητα, «στον παλμό της στιγμής». Παράλληλα, το ταξίδι φαίνεται να ξυπνά πάθη για συλλογές: το 33% των ερωτηθέντων έχει ξεκινήσει μια νέα συλλογή λόγω ανακαλύψεων κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Τι αναμνηστικά παίρνουν μαζί τους οι ταξιδιώτες;

Τα κλασικά σουβενίρ παραμένουν δημοφιλή: το 39% των Γερμανών αγοράζει μπλουζάκια, μαγνητάκια ή μπρελόκ, με τις γυναίκες να κυριαρχούν της τάσης αυτής (46%) σε σχέση με τους άνδρες (33%). Οι γαστρονομικές επιλογές έχουν επίσης μεγάλο κοινό, με το 31% να μεταφέρει από τις διακοπές τοπικές λιχουδιές ή ποτά. Περίτεχνα αντικείμενα, όπως κοσμήματα ή χειροτεχνίες επιλέγονται από το 28%, ενώ το 19% παίρνει ως ενθύμιο των διακοπών άμμο, πέτρες ή σαπούνια ξενοδοχείων.

Ένας στους πέντε Γερμανούς αναφέρουν ότι πάντα παίρνουν κάποιο σουβενίρ. Η έρευνα δείχνει ότι οι γυναίκες είναι γενικότερα πιο επιρρεπείς σε αυτά με το 26% να δηλώνει ότι πάντα παίρνει ένα αντικείμενο από τις διακοπές, έναντι 18% των ανδρών.

Το 30% παίρνει συχνά κάποιο σουβενίρ, με την πλειονότητα (32%) να το επιλέγει ως δώρο ανάλογα με την περίσταση, ενώ μόλις το 13% και το 3% παίρνουν σπάνια ή ποτέ σουβενίρ.

Εμπνέουν νέες συλλογές

Τα ταξίδια δεν δημιουργούν μόνο όμορφες αναμνήσεις, αλλά εμπνέουν και τη δημιουργία συλλογών: Το ένα τρίτο (33%) των Γερμανών έχουν ήδη ξεκινήσει μια νέα συλλογή εξαιτίας των ταξιδιών.

Στις ηλικίες 18 έως 24, το ποσοστό είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο, στο 61%, ενώ ακόμα και στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 34, το 50% των Γερμανών έχουν ήδη ξεκινήσει μια νέα συλλογή εξαιτίας ενός ταξιδιού. Η τάση αυτή μειώνεται με την ηλικία: στην ηλικιακή ομάδα 35 έως 44 ετών, το ποσοστό είναι 34%, ενώ μεταξύ των Γερμανών ηλικίας 45 έως 54 ετών, το ποσοστό είναι μόλις 30%. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ταξιδιώτες είναι ιδιαίτερα διστακτικοί: μόνο το 19% των 55 έως 64 ετών και μόλις το 14% των άνω των 65 ετών έχουν ξεκινήσει μια συλλογή μετά από ταξίδι.

Ποιος λαμβάνει τα σουβενίρ;

Τα περισσότερα σουβενίρ προορίζονται για την οικογένεια (66%) και τους φίλους (51%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι άνδρες φέρνουν συχνότερα σουβενίρ για τις συντρόφους τους (36%), σε αντίθεση με τις γυναίκες (25%). Σχεδόν ένας στους τρεις αγοράζει σουβενίρ κυρίως για τον εαυτό του.

Η αξία των σουβενίρ

Για τους Γερμανούς ταξιδιώτες, τα σουβενίρ έχουν κυρίως συναισθηματική αξία: το 66% τα παίρνει για να θυμάται τις εμπειρίες του στον προορισμό. Το 36% δίνει έμφαση στην πολιτιστική ή συμβολική σημασία, ενώ το 23% συλλέγει αντικείμενα για την προσωπική του συλλογή, ιδιαίτερα οι ηλικίες 25-34.

Η πλειονότητα των αγορών γίνεται αυθόρμητα, κυρίως από άτομα ηλικίας 45-54 και 55-64 ετών (77% και 71% αντίστοιχα), ενώ οι νεότεροι προτιμούν να επιλέγουν σουβενίρ με βάση τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Η επίδραση των social media είναι μικρή (12%), όπως και οι συμβουλές τοπικών ξεναγών (11%).

Σε διεθνή σύγκριση, οι ταξιδιώτες τείνουν ψωνίζουν σουβενίρ με βάση τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα: το 47% των ερωτηθέντων παγκοσμίως επιλέγει αναμνηστικά με βάση συγκεκριμένα τις δικές του προτιμήσεις (στη Γερμανία, μόνο το 29% των ερωτηθέντων). Μόνο το 43% των διεθνών ερωτηθέντων ψωνίζει παρορμητικά, έναντι 66% των Γερμανών.