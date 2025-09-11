MMGY: «Πυρετός» διεθνών ταξιδιών από τις ΗΠΑ και τον Καναδά την ερχόμενη διετία

Σε επίπεδα ρεκόρ εξελίσσεται η διάθεση των Αμερικανών και των Καναδών για ταξίδια στο εξωτερικό μέσα στην ερχόμενη διετία, καθώς, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μελέτη της MMGY «2025 Portrait of American & Canadian International Travelers™», καταγράφεται έντονη πρόθεση για πολλαπλά ταξίδια στο εξωτερικό με έμφαση στην ασφάλεια και στις μοναδικές εμπειρίες, αντί για το κόστος.

Η μελέτη, η οποία βασίστηκε σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2025 σε δείγμα 2.064 ενηλίκων από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, έδειξε ότι μέσα στην ερχόμενη διετία οι Αμερικανοί προγραμματίζουν κατά μέσο όρο 2,8 διεθνή ταξίδια και οι Καναδοί 2,2.

Παράλληλα, οι Αμερικανοί αναμένεται να αυξήσουν κατά 10% τις δαπάνες στα διεθνή ταξίδια σε σχέση με πέρσι, ενώ οι Καναδοί διατηρούν σταθερά επίπεδα δαπανών.

Κύρια ευρήματα της μελέτης

Πολιτικό κλίμα και ασφάλεια: Η ασφάλεια και η πολιτική σταθερότητα έχουν γίνει καθοριστικοί παράγοντες στην επιλογή προορισμού, ξεπερνώντας το κόστος. Περισσότεροι από το ένα τρίτο των Αμερικανών έχουν αλλάξει τα ταξιδιωτικά τους σχέδια λόγω ζητημάτων που άπτονται των δασμών, ενώ το 26% ακύρωσε. Στους Καναδούς ο αντίκτυπος είναι ακόμη μεγαλύτερος, με το 23% να δείχνει μειωμένο ενδιαφέρον για ταξίδια στις ΗΠΑ τα επόμενα τρία χρόνια.

Κρουαζιέρες σε άνθηση: Το ενδιαφέρον για κρουαζιέρες έχει αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας το 78% για τους Αμερικανούς και το 61% για τους Καναδούς. Νέοι ταξιδιώτες αναζητούν περιπετειώδεις διαδρομές σε Αφρική και Ασία, ενώ τα παραδοσιακά δρομολόγια σε Ευρώπη και Καραϊβική παραμένουν δημοφιλή στους μεγαλύτερους ηλικιακά ταξιδιώτες.

Το φαινόμενο “bleisure” εντείνεται: Η σύνδεση επαγγελματικών ταξιδιών με αναψυχή έχει γίνει κανόνας. Το 88% των Αμερικανών και το 78% των Καναδών επεκτείνουν τα επαγγελματικά τους ταξίδια για τουρισμό. Προορισμοί και ξενοδοχεία που συνδυάζουν εργασία και χαλάρωση κερδίζουν πλεονέκτημα.

Επιστροφή στον επαγγελματία ταξιδιωτικό σύμβουλο: Η ζήτηση για ανθρώπινη καθοδήγηση αυξάνεται, με το 66% των Αμερικανών να προγραμματίζουν να χρησιμοποιήσουν ταξιδιωτικό σύμβουλο τα επόμενα δύο χρόνια, έναντι 49% προηγουμένως. Πρωταγωνιστούν οι Millennials που οργανώνουν σύνθετα οικογενειακά ταξίδια.

Τα premium ταξίδια στο προσκήνιο: Το 34% των Αμερικανών που ταξιδεύουν στο εξωτερικό επιλέγει πλέον τακτικά business ή first class, έναντι 25% το 2024. Ωστόσο 8 στους 10 προτίθενται να αξιοποιήσουν πτήσεις transit προκειμένου να επιτύχουν καλύτερες προσφορές, ενδεικτικό των στρατηγικών επιλογών τους για τις υπηρεσίες στις οποίες προτίθενται να δαπανήσουν περισσότερο και λιγότερο.

Η μελέτη βασίζεται σε έρευνα του Ιουλίου 2025 σε 2.064 ενήλικες από ΗΠΑ και Καναδά, οι οποίοι ταξίδεψαν τουλάχιστον μία φορά εκτός Βόρειας Αμερικής ή Καραϊβικής τα τελευταία τρία χρόνια. Περίπου οι μισοί είχαν εισόδημα άνω των 100.000 δολαρίων, ενώ το 7% πάνω από 250.000 δολαρίων.