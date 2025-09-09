ATOR: Αύξηση 15,4% του εξερχόμενου τουρισμού της Ρωσίας

Ο εξωτερικός τουρισμός από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 15,4% το 2024 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τα 17,4 εκατομμύρια ταξίδια, σύμφωνα με την Ένωση Τουρ Οπερέιτορ Ρωσίας (ATOR). Η Τουρκία παρέμεινε ο πιο δημοφιλής προορισμός, αποσπώντας το 38,5% των ρωσικών ταξιδιών, με 6,7 εκατομμύρια επισκέπτες, σημειώνοντας αύξηση 6,3%.

Συμφωνία Ρωσίας – Κίνας: αλλαγή των τουριστικών προτιμήσεων

Μια νέα συμφωνία, υπογεγραμμένη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνόδου κορυφής της Συνεργασίας Σαγκάης (SCO), θα επιτρέπει από τις 15 Σεπτεμβρίου στους Ρώσους πολίτες να ταξιδεύουν στην Κίνα χωρίς βίζα για έως και 30 ημέρες. Το μέτρο αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τις τάσεις στην περιοχή. Ειδικοί της ταξιδιωτικής βιομηχανίας χαρακτηρίζουν τη συμφωνία ως «σταθμό» για τη θέση της Κίνας στην αγορά του ρωσικού τουρισμού. Η Ρωσική Ένωση Τουριστικής Βιομηχανίας έκανε λόγο για «ιστορικό σημείο καμπής», προβλέποντας αύξηση των Ρώσων τουριστών στην Κίνα, λόγω του πολιτιστικού πλούτου της χώρας και των σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές.

Ανταγωνισμός για παραδοσιακούς προορισμούς

Σήμερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέχουν το 11,4% της ρωσικής εξωτερικής αγοράς, ακολουθούμενα από την Κίνα (10,9%), την Ταϊλάνδη (10%) και την Αίγυπτο (8,5%). Με την κατάργηση της βίζας, η Κίνα αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το μερίδιό της.Ο Άρτουρ Μουραδγιάν, Αντιπρόεδρος της ATOR, δήλωσε ότι το νέο καθεστώς θα μπορούσε να αυξήσει τα ταξίδια στη Κίνα κατά 30–40%, σημειώνοντας ότι πλέον η Κίνα είναι προσβάσιμη όσο η Τουρκία ή η Μέση Ανατολή και αποκτά στρατηγική σημασία για τον κλάδο.

Τουρκία: κορυφαία επιλογή… προς το παρόν

Παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, η Τουρκία παραμένει ο βασικός προορισμός για τους Ρώσους, λόγω της απουσίας βίζας, της προσιτής τιμής και των καλά ανεπτυγμένων τουριστικών υποδομών. Οι 6,7 εκατομμύρια Ρώσοι επισκέπτες το 2024 δείχνουν σταθερή αύξηση ενδιαφέροντος, ενώ η μελλοντική προτίμηση μπορεί να επηρεαστεί από τη νέα συμφωνία με την Κίνα.Αναλυτές εκτιμούν ότι η Κίνα θα μπορούσε να φτάσει σε επίπεδα δημοφιλίας παρόμοια με την Ταϊλάνδη και την Τουρκία μέσα στα επόμενα χρόνια, καθώς η μείωση των ταξιδιωτικών φραγμών συνδυάζεται με μεγαλύτερη ενημέρωση των τουριστών για τους κινέζικους προορισμούς.Το άμεσο αποτέλεσμα της συμφωνίας παραμένει να φανεί, ενώ τουρ οπερέιτορ και στις δύο χώρες προετοιμάζονται για αύξηση κρατήσεων, νέα δρομολόγια και ευρύτερη συνεργασία, σηματοδοτώντας επαναπροσδιορισμό των ροών τουρισμού στην Ευρασία μετά την πανδημία.