Διπλασιάζεται το κόστος εισόδου στις ΗΠΑ - Τι αλλάζει από 30 Σεπτεμβρίου

Ακριβή υπόθεση γίνονται τα ταξίδια στις ΗΠΑ για τους διεθνείς ταξιδιώτες της χώρας. Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επισήμως ότι από τις 30 Σεπτεμβρίου το κόστος για την ηλεκτρονική άδεια εισόδου ESTA διπλασιάζεται: από τα 21 στα 40 δολάρια, με αύξηση που φτάνει περίπου τα 34,5 ευρώ.

Για μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων, το ποσό αυτό μεταφράζεται σε 140 ευρώ μόνο για την άδεια εισόδου.

Απόφαση-έκπληξη τον Ιούλιο

Η αύξηση είχε εγκριθεί, σχεδόν αθόρυβα, τον περασμένο Ιούλιο από το Κογκρέσο, στο πλαίσιο του νέου ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Μέχρι πρόσφατα ωστόσο δεν ήταν σαφές αν και πότε θα εφαρμοζόταν. Τώρα, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τίθεται σε ισχύ στο τέλος του μήνα. Το νέο τέλος διαμορφώνεται ως εξής:

17 δολάρια παραμένουν για την προώθηση ταξιδιών,

10 δολάρια καλύπτουν λειτουργικά έξοδα (από 4 μέχρι σήμερα),

13 δολάρια αποτελούν νέα εισφορά απευθείας στον γενικό κρατικό προϋπολογισμό.

Πρόκειται για τη δεύτερη αύξηση μέσα σε τρία χρόνια, αφού το 2022 το κόστος είχε ανέβει από 14 σε 21 δολάρια.

Ποιοι γλιτώνουν την αύξηση

Όσοι έχουν ήδη έγκυρη ESTA δεν χρειάζεται να πληρώσουν εκ νέου, εκτός αν εκδώσουν καινούριο διαβατήριο. Όσοι προλάβουν να καταθέσουν αίτηση μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου θα χρεωθούν με το παλιό ποσό. Η άδεια παραμένει σε ισχύ για δύο χρόνια ή έως τη λήξη του διαβατηρίου.

Ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση περιμένει όσους ταξιδεύουν στις ΗΠΑ από τον Καναδά ή το Μεξικό οδικώς με το τέλος να ανεβαίνει από 6 στα 30 δολάρια.