Οκτώβριος: Ο νέος «Αύγουστος» για τους Γερμανούς ταξιδιώτες

Όλο και περισσότεροι Γερμανοί επιλέγουν τον Οκτώβριο για τις ταξιδιωτικές αποδράσεις της χρονιάς, μετατρέποντας αυτόν τον φθινοπωρινό μήνα σε νέα περίοδο αιχμής για τον τουρισμό.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Διανομής Ταξιδιών μέσω Διαδικτύου (VIR) και τις αναλύσεις της Travel Data + Analytics GmbH, οι κρατήσεις για τον Οκτώβριο του 2025 έχουν αυξηθεί κατά 75,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Στο σύνολο της θερινής περιόδου (Μάιος–Οκτώβριος), η άνοδος φτάνει το 28%, ενώ μόνο σε σύγκριση με πέρυσι, ο Οκτώβριος κατέγραψε επιπλέον άνοδο 10,9% — διπλάσια σχεδόν από τη συνολική αύξηση του καλοκαιριού (6%).

Τρεις βασικοί παράγοντες ωθούν τη νέα τάση:

Οι κλιματικές συνθήκες: Οι θερμοκρασίες σε προορισμούς όπως τα Κανάρια Νησιά, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα παραμένουν ιδανικές, μεταξύ 20 και 28 βαθμών, ακόμα και στα τέλη φθινοπώρου.

Οι θερμοκρασίες σε προορισμούς όπως τα Κανάρια Νησιά, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα παραμένουν ιδανικές, μεταξύ 20 και 28 βαθμών, ακόμα και στα τέλη φθινοπώρου. Το κόστος: Οι τιμές διαμονής και αεροπορικών εισιτηρίων είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ενώ οι ταξιδιώτες επωφελούνται από ειδικές προσφορές και εκπτώσεις.

Οι τιμές διαμονής και αεροπορικών εισιτηρίων είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ενώ οι ταξιδιώτες επωφελούνται από ειδικές προσφορές και εκπτώσεις. Δημογραφικά χαρακτηριστικά: Η αύξηση των «empty nesters» και των συνταξιούχων, που δεν εξαρτώνται από τις σχολικές διακοπές, τους δίνει την ευελιξία να ταξιδεύουν εκτός παραδοσιακής αιχμής.

Γενικά οι «empty nesters» είναι συνήθως ζευγάρια στη μέση ή μεγαλύτερη ηλικία που:

δεν έχουν πια οικογενειακές υποχρεώσεις με μικρά παιδιά,

διαθέτουν περισσότερη ελευθερία χρόνου και

έχουν συχνά και μεγαλύτερη οικονομική άνεση για ταξίδια εκτός περιόδων αιχμής.



Η Ελλάδα, όπως επισημαίνεται, ακολουθώντας τη ζήτηση, έχει ήδη παρατείνει την τουριστική της περίοδο μέχρι τον Νοέμβριο.

«Η κλασική ιδέα των καλοκαιρινών διακοπών δεν ταιριάζει πλέον σε όλο και περισσότερους ταξιδιώτες», σημειώνει ο Michael Buller, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της VIR. «Βλέπουμε μια σταθερή μετατόπιση προς τον Οκτώβριο και πιστεύουμε ότι η τάση αυτή θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια».

Το συμπέρασμα είναι σαφές: Ο Οκτώβριος δεν αποτελεί πλέον «νεκρή» περίοδο για τον τουρισμό. Αντιθέτως, εξελίσσεται σε ισχυρή εναλλακτική της παραδοσιακής καλοκαιρινής αιχμής, προσφέροντας συνδυασμό καλού κλίματος, καλύτερων τιμών και λιγότερου συνωστισμού.