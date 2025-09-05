Τουρισμός | PwC: Οι Αμερικανοί θα περιορίσουν τα δώρα, αλλά όχι τα ταξίδια κατά την εορταστική περίοδο

Πιο σφιχτοί στις εορταστικές τους δαπάνες θα είναι οι Αμερικανοί το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της PwC. Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι συνολικές δαπάνες θα είναι μειωμένες κατά 5% για πρώτη φορά μετά 2020.

Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό εύρημα για τον κλάδο των ταξιδιδιών: οι Αμερικανοί θα κόψουν δαπάνες από τα δώρα, όχι όμως από το ταξίδι και τη διασκέδαση, τομείς για τους οποίους καταγράφεται αύξηση, έστω και οριακή κατά 1% – μια φωτεινή εξαίρεση σε μια κατά τα άλλα σφιχτή σεζόν.

Ποιοι ταξιδεύουν – και γιατί έχει σημασία

Το 44% των Αμερικανών σκοπεύει να ταξιδέψει φέτος τις γιορτές, σχεδόν ίδιο ποσοστό με πέρυσι (46%). Οι Millennials και η Gen Z δείχνουν τη μεγαλύτερη διάθεση (55% και οι δύο), ενώ οι Boomers μένουν πιο πίσω (26%). Κύριος λόγος: οι επισκέψεις σε οικογένεια και φίλους (48%), ενισχύοντας το «Visiting Friends and Relatives» φαινόμενο.

Όσοι δεν ταξιδεύουν, το κάνουν κυρίως για πρακτικούς λόγους: σχεδόν οι μισοί προτιμούν να γιορτάσουν στο σπίτι, ενώ το κόστος παραμένει εμπόδιο για το 43% (και 50% στη Gen Z).

Γενιές με διαφορετικά πορτοφόλια

Η εικόνα διαφέρει ανά γενιά: η Gen Z προχωρά σε «ψαλίδι» 23% στις γιορτινές δαπάνες μετά τη θεαματική αύξηση 37% πέρυσι, ενώ οι Boomers ανεβάζουν κατά 5%. Οι Millennials μένουν σχεδόν σταθεροί (-1%) και η Gen X αυξάνει 2%. Για τους ταξιδιωτικούς παρόχους, αυτό σημαίνει καλύτερες προοπτικές στους μεγαλύτερους με μεγαλύτερη άνεση προϋπολογισμού και την ανάγκη για πιο ελκυστικές value-for-money προτάσεις στους νεότερους.

Η τεχνητή νοημοσύνη στον ρόλο του ταξιδιωτικού πράκτορα

Έως και 76% των Millennials δηλώνουν ότι είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν AI για αναζήτηση ταξιδιών. Το τοπίο αλλάζει: όσες εταιρείες δεν έχουν προσαρμόσει περιεχόμενο, τιμοκαταλόγους και πολιτικές σε «αναγνώσιμη» από AI μορφή, κινδυνεύουν να χαθούν από τα νέα assistant-first κανάλια κράτησης.

Η αξία γίνεται η νέα πολυτέλεια

Αν και οι καταναλωτές «κατεβαίνουν κατηγορία» σε πολλές αγορές, τα ταξίδια διατηρούν προτεραιότητα. Με τις δαπάνες για δώρα να μειώνονται 11%, οι οικογένειες επενδύουν περισσότερο σε εμπειρίες και κοινές στιγμές. Ευέλικτοι ναύλοι, ξεκάθαρες χρεώσεις και ουσιαστικά προνόμια είναι το νέο «νόμισμα» εμπιστοσύνης.

Η στενή γιορτινή περίοδος

Η αργοπορημένη φετινή Ημέρα των Ευχαριστιών (27 Νοεμβρίου) συμπιέζει το εορταστικό ημερολόγιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πιο συμπυκνωμένες κρατήσεις, ειδικά για κοντινά ταξίδια. Οι ταξιδιωτικοί οργανισμοί καλούνται να προσαρμόσουν διαθεσιμότητα και πολιτικές ακύρωσης, καθώς και να προσελκύσουν last-minute κρατήσεις.

Η έρευνα

Η PwC διεξήγαγε την έρευνα σε 4.000 καταναλωτές στις ΗΠΑ από τις 26 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου 2025. Το δείγμα ήταν ισορροπημένοι ως προς το φύλο, την περιοχή και τη γενιά — συμπεριλαμβανομένων 1.000 ατόμων από τη Γενιά Ζ, τους Millennials, τη Γενιά Χ και τους Baby Boomers.

Συμπέρασμα:

Η εορταστική περίδος του 2025 μπορεί να είναι «φτωχότερη» σε δώρα, αλλά το ταξίδι παραμένει κοινωνικά και συναισθηματικά αναντικατάστατο. Όσοι στον τουρισμό επενδύσουν σε ξεκάθαρη αξία, περιεχόμενο φιλικό στην τεχνητή νοημοσύνη και στοχευμένες προτάσεις ανά γενιά, δεν θα βγουν απλώς αλώβητοι από τη χρονιά – θα βγουν κερδισμένοι.