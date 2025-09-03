Jet Tours: Στους κορυφαίους last minute προορισμούς των Γάλλων η Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι

03 Sep 2025

Χριστίνα Λαΐνοπούλου

Κυρίαρχη θέση στις κρατήσεις τελευταίας στιγμής του Γαλλικού ταξιδιωτικού οργανισμού  Jet Tours καταλαμβάνει η Ελλάδα ως κορυφαίος προορισμός διακοπών.

Σύμφωνα με στοιχεία από τον Jet Tours, οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή όσες πραγματοποιήθηκαν λιγότερες από 14 ημέρες πριν απο την αναχώρηση, αφορούν κυρίως την Τυνησία (25%) και την Τουρκία (25%).

Ακολουθεί η Ελλάδα με μερίδιο 23%, εκ των οποίων το 15% αφορά την Κρήτη, ενώ έπεται η Ισπανία με 12% (5% για τη Μαγιόρκα και 3% για την Ανδαλουσία).

Το 48% των ταξιδιωτών του Jet Tours ήταν ζευγάρια, το 20% οικογένειες, το 19% ομάδες φίλων και το 13% μοναχικοί ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τη μέση διάρκεια διαμονής, το 45% προτίμησε 7 διανυκτερεύσεις, το 8% πέντε και άλλο ένα 8% 10 διανυκτερεύσεις.

