29 Αυγούστου 2025 | Ρεκόρ αναχωρήσεων από τα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου

Σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου, αναμένεται να καταγραφεί η πιο πολυσύχναστη ημέρα αναχωρήσεων πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο για ολόκληρο το 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αερομεταφορών Cirium, έχουν προγραμματιστεί 3.271 πτήσεις, που αντιστοιχούν σε περισσότερες από 500.000 διαθέσιμες θέσεις.

Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό αναχωρήσεων από τον Οκτώβριο του 2019 – προ πανδημίας – ενώ ξεπερνά και το περσινό «peak». Το νούμερο αυτό αντιστοιχεί στο 92% του ρεκόρ του 2019, όταν είχαν πραγματοποιηθεί 3.559 αναχωρήσεις σε μία ημέρα.

Τα περισσότερα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν από το Heathrow, ακολουθούμενο από τα αεροδρόμια Gatwick, Manchester, Stansted και Edinburgh. Στους πιο δημοφιλείς προορισμούς περιλαμβάνονται το Δουβλίνο, το Άμστερνταμ, η Μαγιόρκα, το Αλικάντε και η Μάλαγα.

Σε επίπεδο αεροπορικών εταιρειών, την πρωτιά θα έχει η EasyJet, ακολουθούμενη από τη British Airways και τη Ryanair.

Τα στοιχεία έρχονται λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση των επίσημων αριθμών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (CAA), που κατέγραψαν 3% άνοδο στον αριθμό επιβατών το δεύτερο τρίμηνο του έτους, αγγίζοντας τα 81 εκατομμύρια.