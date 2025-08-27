Έρευνα | Το 76% των Βρετανών θέλει συμφωνία για την κινητικότητα των νέων στην Ε.Ε.

Η Ένωση Βρετανών Τουριστικών Πρακτόρων (ABTA) και ο φορέας Seasonal Businesses in Travel (SBiT) παρουσίασαν νέα έρευνα που καταγράφει ισχυρή υποστήριξη των πολιτών στη σύναψη συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κινητικότητα των νέων.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της YouGov για λογαριασμό της ABTA, το 76% των Βρετανών τάσσεται υπέρ μιας συμφωνίας που θα επιτρέπει στους νέους να εργάζονται, να ζουν και να σπουδάζουν προσωρινά σε χώρες της Ε.Ε. Μάλιστα, ακόμα και το 61% όσων είχαν ψηφίσει υπέρ του Brexit το 2016 δηλώνει ότι στηρίζει μια τέτοια πρωτοβουλία.

Η ABTA υπενθυμίζει ότι σχεδόν οι μισοί από τους ηγέτες της βρετανικής ταξιδιωτικής βιομηχανίας είχαν εργαστεί σε αντίστοιχες θέσεις στο εξωτερικό νωρίς στην καριέρα τους, ενώ ο κλάδος συνεισφέρει περισσότερα από 52 δισ. λίρες ετησίως στο ΑΕΠ της χώρας. Ωστόσο, από το δημοψήφισμα του 2016 και μετά, οι ευκαιρίες για Βρετανούς νέους έχουν μειωθεί δραματικά, με τον αριθμό όσων απασχολούνται σε υποστηρικτικούς ρόλους του τουρισμού –όπως οι ταξιδιωτικοί αντιπρόσωποι– να έχει καταγράψει πτώση 69%.

Παράλληλα, το 66% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι μια στενότερη σχέση με την Ε.Ε. θα ενισχύσει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ το 57% δηλώνει υπέρ γενικότερα πιο στενών σχέσεων, έναντι μόλις 12% που ζητά μεγαλύτερη αποστασιοποίηση.

Ο διευθυντής Δημόσιων Υποθέσεων της ABTA, Luke Petherbridge, τόνισε:

«Η αποχώρηση από την Ε.Ε. έχει αλλάξει αισθητά την εμπειρία των ταξιδιωτών – από τις ουρές στα σύνορα μέχρι τη δυσκολία στελέχωσης εταιρειών με Βρετανούς εργαζομένους στην Ευρώπη. Το Μάιο είδαμε μια θετική συμφωνία Ε.Ε.-ΗΒ. Τώρα χρειάζεται πρόοδος, με προτεραιότητα την αποκατάσταση των ευκαιριών για τους νέους».

Αντίστοιχα, ο Charles Owen, διευθύνων σύμβουλος της SBiT, κάλεσε την κυβέρνηση να κινηθεί άμεσα:

«Η έλλειψη κινητικότητας έχει καθηλώσει τον κλάδο. Ένα συμφωνημένο πλαίσιο Ε.Ε.-ΗΒ θα αποτελέσει ουσιαστική λύση».

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στις 25-26 Αυγούστου σε δείγμα 2.224 ενηλίκων στη Βρετανία.