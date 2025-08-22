Περισσότερες από 12.000 πτήσεις από βρετανικά αεροδρόμια το τριήμερο του bank holiday
22 Aug 2025, 19:04 | ΑΓΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Σχεδόν 12.500 πτήσεις, που αντιστοιχούν σε περισσότερες από δύο εκατομμύρια αεροπορικές θέσεις, αναμένεται να πραγματοποιηθούν αυτό το τριήμερο του bank holiday από τα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αερομεταφορών Cirium.
Ο αριθμός των πτήσεων είναι αυξημένος κατά 1% σε σχέση με το αντίστοιχο τριήμερο του 2024, όταν είχαν καταγραφεί 12.306 πτήσεις, δείχνοντας τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη του κλάδου. Ωστόσο, παραμένει 5% χαμηλότερος από τα προ πανδημίας επίπεδα του 2019, όταν το ίδιο τριήμερο είχαν πραγματοποιηθεί 13.152 αναχωρήσεις.
Η σημερινή ημέρα (Παρασκευή) αναμένεται να είναι η πιο «φορτωμένη», με 3.256 πτήσεις να απογειώνονται από βρετανικά αεροδρόμια. Συνολικά, το τριήμερο θα καταγραφούν 12.474 πτήσεις, αριθμός μεγαλύτερος από εκείνον του bank holiday στις αρχές Μαΐου (11.747 αναχωρήσεις).
Το αεροδρόμιο του Heathrow θα συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο όγκο πτήσεων με 2.679 αναχωρήσεις, ακολουθούμενο από το Gatwick, το Manchester και το Stansted.
