Η αμερικανική αγορά δίνει φτερά στον ελληνικό τουρισμό

Η αμερικανική αγορά εξελίσσεται σε έναν από τους βασικότερους πυλώνες του ελληνικού τουρισμού εκτός Ευρώπης, με τις αεροπορικές συνδέσεις να καταγράφουν σταθερά ανοδική πορεία. Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει καταφέρει να χτίσει ένα ιδιαίτερα πυκνό δίκτυο απευθείας πτήσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο όχι μόνο ανταποκρίνεται στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει τη στρατηγική τοποθέτηση της χώρας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Σήμερα, η Αθήνα συνδέεται απευθείας με εννέα μεγάλα αμερικανικά αεροδρόμια, επιτρέποντας σε ταξιδιώτες από διαφορετικές πολιτείες να έχουν άμεση πρόσβαση στην Ελλάδα χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Αυτό το δίκτυο, το οποίο διευρύνεται χρόνο με τον χρόνο, αποδεικνύεται καθοριστικό για την προσέλκυση Αμερικανών τουριστών, οι οποίοι φημίζονται τόσο για την υψηλή δαπάνη όσο και για τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής τους σε σχέση με τους Ευρωπαίους επισκέπτες.

Ραγδαία αύξηση σε θέσεις και πτήσεις

Τα επίσημα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ καταδεικνύουν το μέγεθος της ανάπτυξης: για το 2025 έχουν προγραμματιστεί 726.087 αεροπορικές θέσεις από ΗΠΑ προς Ελλάδα, αριθμός αυξημένος κατά 21,4% σε σχέση με το 2024. Για τη θερινή περίοδο η άνοδος είναι ακόμη μεγαλύτερη, φτάνοντας το 22,7%. Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση στον αριθμό των εβδομαδιαίων απευθείας πτήσεων, που ανέρχονται πλέον σε 103, έναντι μόλις 67 το 2023.

Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ξεκάθαρα ότι η αμερικανική αγορά όχι μόνο ξεπέρασε την κρίση της πανδημίας, αλλά αναδεικνύεται σε κινητήριο μοχλό για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες εμφανίζουν περιορισμένες αυξήσεις (Γερμανία +2,5%, Ηνωμένο Βασίλειο +2,8%), οι Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, καθιστώντας τες την πιο ελπιδοφόρα αγορά για την Ελλάδα.

Η συμβολή των μεγάλων αεροπορικών

Η αυξημένη ζήτηση έχει οδηγήσει τις κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν συστηματικά στην ελληνική αγορά. Η Delta Airlines, για παράδειγμα, έχει ανεβάσει σε 13 τον αριθμό των εβδομαδιαίων πτήσεων από την Ατλάντα, ενισχύοντας έναν από τους σημαντικότερους κόμβους του δικτύου της. Η United Airlines, με έδρα το Νιούαρκ της Νέας Υόρκης, έχει ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο το δρομολόγιο προς Αθήνα, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση.

Παράλληλα, η Norse Atlantic εισήλθε στην αγορά εγκαινιάζοντας το πρώτο απευθείας δρομολόγιο από την Αθήνα προς το Λος Άντζελες, ενώ αύξησε και τη χωρητικότητα στη γραμμή προς JFK. Στο ίδιο πλαίσιο, η American Airlines συνεχίζει να διευρύνει το δίκτυό της: πέρα από τις υφιστάμενες συνδέσεις με Νέα Υόρκη, Σικάγο, Φιλαδέλφεια και Σάρλοτ, έχει ήδη ανακοινώσει ότι από τον Μάιο του 2026 θα προσθέσει και το Ντάλας/Φορτ Γουόρθ, το μεγαλύτερο hub της στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσφέροντας πρόσβαση σε περισσότερους από 225 προορισμούς.

Η στρατηγική σημασία αυτών των κινήσεων είναι διπλή: αφενός προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στους Αμερικανούς ταξιδιώτες, αφετέρου ενισχύουν τη διεθνή συνδεσιμότητα της Αθήνας, μετατρέποντάς την σε σημαντικό κόμβο εισόδου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τουριστικά έσοδα και προοπτικές

Η δυναμική της αγοράς αποτυπώνεται και στα οικονομικά στοιχεία. Η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 15,9%, φτάνοντας τα 457 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 18,1%, με τις αφίξεις να αγγίζουν τις 463.400.

Η σημασία αυτών των αριθμών γίνεται πιο κατανοητή όταν συγκριθούν με άλλες αγορές: οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεικνύονται πλέον η ισχυρότερη εκτός Ευρώπης αγορά για την Ελλάδα, ξεπερνώντας ακόμη και παραδοσιακές πηγές τουριστών. Παράλληλα, η υψηλή μέση δαπάνη των Αμερικανών, που συχνά ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθιστά την αγορά αυτή στρατηγικής σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό.

Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει την αμερικανική αγορά ξεχωριστή είναι η τάση για ταξίδια πέραν της κλασικής θερινής περιόδου. Πολλοί Αμερικανοί επισκέπτονται την Ελλάδα άνοιξη και φθινόπωρο, ενισχύοντας την προσπάθεια επιμήκυνσης της τουριστικής σεζόν. Αυτή η παράμετρος έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία, καθώς συμβάλλει στη μείωση της εποχικότητας και στη σταθερότερη ροή εσόδων.

Στρατηγική επιλογή

Η σταθερά αυξανόμενη ζήτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι τυχαία. Η Ελλάδα προβάλλεται διεθνώς ως προορισμός που συνδυάζει πολιτισμό, ιστορία, γαστρονομία και μοναδικό φυσικό περιβάλλον, ενώ η βελτίωση των υποδομών και η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές αυτής της δυναμικής.

Για την Ελλάδα, η αμερικανική αγορά αποτελεί στρατηγική επιλογή: πρόκειται για μια αγορά με υψηλή μέση δαπάνη, μακρά παραμονή και τουρίστες που συχνά επιστρέφουν για περισσότερες επισκέψεις. Η συνεχιζόμενη διεύρυνση των απευθείας πτήσεων διασφαλίζει ότι η θετική αυτή τάση θα έχει διάρκεια, δημιουργώντας νέες προοπτικές τόσο για τον τουρισμό όσο και για τη συνολική εικόνα της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες.