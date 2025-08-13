Γαλλία: Έρχονται σκληρά μέτρα, όχι όμως τα απάνθρωπα στην Ελλάδα των μνημονίων
13 Aug 2025, 06:09 | ΑΓΟΡΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
O Γάλλος Πρωθυπουργός François Bayrou εγκαινίασε πρόσφατα ένα κανάλι στη δημοφιλή διαδικτυακή πλατφόρμα YouTube, σε μία προσπάθεια να πείσει τους Γάλλους για την ορθότητα του προταθέντος σχεδίου και των προβλεπόμενων μέτρων για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών της χώρας.
Δεδομένων των πρωτοφανών χαμηλών ποσοστών δημοτικότητάς του και της συνεχώς αυξανόμενης έντασης των Γάλλων απέναντι στο σχέδιο νόμου του προϋπολογισμού που παρουσιάστηκε στα μέσα Ιουλίου, ο κ. Bayrou προσπάθησε μέσω ενός podcast με τίτλο FB Direct να αναλάβει δράση και απευθυνόμενος ο ίδιος στους Γάλλους να τους προετοιμάσει για τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2026, τα οποία έχουν ήδη εγείρει αντιδράσεις και τα οποία ακόμα και η εκπρόσωπος της κυβέρνησης κα Sophie Primas χαρακτήρισε «εφιάλτη».
Στην παρέμβασή του, ο αρχηγός της γαλλικής κυβέρνησης αναφέρθηκε στην κρισιμότητα της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και υπενθύμισε για πολλοστή φορά τον κίνδυνο πλήρους εκτροχιασμού του δημόσιου χρέους.
Συγκεκριμένα, ο κ. Bayrou προσπάθησε να απεικονίσει τη σοβαρότητα της κατάστασης με πιο απτά στοιχεία από το γενικόλογο «3.400 δισ. ευρώ χρέος». Χαρακτηριστικά, ο κ. Bayrou σχολίασε ότι «κάθε δευτερόλεπτο κάθε μέρας και κάθε νύχτας, το χρέος της Γαλλίας αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ», ενώ τόνισε ότι σε περίπτωση που δε ληφθούν άμεσα τα αναγκαία μέτρα, το 2029 το χρέος θα ανέρχεται σε 100.000 εκατ. ευρώ
Εξάλλου, υπερασπίστηκε τα προβλεπόμενα στο σχέδιο προϋπολογισμού μέτρα υπογραμμίζοντας την ανάγκη η χώρα να αναλάβει ξανά τον έλεγχο του πεπρωμένου της και να μην αφήσει τον εαυτό της να βυθιστεί.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να πείσει τους Γάλλους ότι οι απαιτούμενες προσπάθειες και το μέγεθός τους - 43,8 δισ. ευρώ για το 2026 - είναι όχι μόνο «απαραίτητες», αλλά και «ανεκτές» και υπενθύμισε τα παραδείγματα της Ελλάδας και της Ισπανίας στο παρελθόν, με «αναγκαστικές προσπάθειες», όπως περικοπές στις συντάξεις, -30 % στην Ελλάδα και μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων κατά 10%.
(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Παρίσι.
