Τύπος | Ο «χαμένος παράδεισος» της Αθήνας για τους Ισραηλινούς

Στην τελευταία πολυσέλιδη εβδομαδιαία της έκδοση, η ευρείας κυκλοφορίας ισραηλινή εφημερίδα Γιεντιότ Αχαρονότ χαρακτηρίζει τη σημερινή Αθήνα ως έναν «χαμένο παράδεισο» για τον Ισραηλινό επισκέπτη.

«Η άλλοτε αγαπημένη πόλη που άνοιγε την καρδιά της στον ισραηλινό επισκέπτη τώρα του δείχνει το θυμωμένο της πρόσωπο», αναφέρει το δημοσίευμα, παραθέτοντας στη συνέχεια έναν μακρύ κατάλογο με πρόσφατα περιστατικά βίας κατά Ισραηλινών.

Ανάλογο είναι το κλίμα που περιγράφεται και στην ελληνική επαρχία. Ισραηλινοί μεσαίου εισοδήματος που επέλεξαν να ζήσουν μόνιμα τα τελευταία χρόνια σε χωριά της Λέσβου, περιγράφουν με ζοφερά λόγια την νέα τους πραγματικότητα. Παρότι δηλώνουν ότι δεν συμφωνούν απόλυτα με τις επιλογές της κυβέρνησης της χώρας τους, αισθάνονται στοχοποιημένοι από ακτιβιστές της Αριστεράς και μία μερίδα τοπικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. «Αντιμετωπιζόμαστε ως απολογητές μίας πολιτικής που στο κάτω-κάτω δεν επιλέξαμε εμείς» θα μπορούσε να είναι η κεντρική ιδέα των διηγήσεών τους.

Πηγή: DW