Αντιδράσεις στις διαδηλώσεις κατά τουριστών στην Ελλάδα την Κυριακή

Προβληματισμός στο Ισραήλ λόγω των προγραμματισμένων φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων στην Ελλάδα την ερχόμενη Κυριακή 10 Αυγούστου. Ωστόσο, δεν υπήρξαν ακυρώσεις κρατήσεων. Διαβάστε το ρεπορτάζ της DW...

«Ημέρα Οργής». Έτσι χαρακτηρίζουν τα ισραηλινά ΜΜΕ την ερχόμενη Κυριακή, 10 Αυγούστου, κατά την οποία προγραμματίστηκαν διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Με αυτήν την αφορμή, τις τελευταίες μέρες η Ελλάδα βρίσκεται στους πρώτους τίτλους της ισραηλινής ειδησεογραφίας.

Χαρακτηριστικό του κλίματος που διαμορφώνεται στο Ισραήλ ήταν το εκτενές ρεπορτάζ που προβλήθηκε χθες στην κρατική τηλεόραση, στο οποίο Ισραηλινοί ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ κλήθηκαν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, λίγο πριν αρχίσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα.

«Ξέρω πως πρέπει να κρύβω ότι είμαι Εβραία…»

Οι απόψεις ποίκιλλαν. Όλοι ήταν ενήμεροι για τις διαδηλώσεις της Κυριακής, αλλά, όπως είπαν, «είχαν κάνει τις κρατήσεις τους εδώ και μήνες και δεν μπορούσαν να τις αναβάλουν για αργότερα». Νεαρή Ισραηλινή δήλωσε πως «γνωρίζει ότι για την προσωπική της ασφάλεια καλό θα είναι κρύψει την εβραϊκή της καταγωγή όσο θα βρίσκεται στην Ελλάδα». Πρόσθεσε, όμως, πως «το καλοκαίρι της Ελλάδας δεν το αλλάζει με τίποτα». Σχεδόν χαριτολογώντας, ένας ηλικιωμένος Ισραηλινός είπε ότι «φέτος θα αποφύγει τους αντισημίτες της Αθήνας» και θα προτιμήσει τα μικρά νησιά και την ελληνική επαρχία. «Εκεί ο κόσμος είναι απλός και δεν ενοχλείται από τους Εβραίους», προσθέτοντας ότι «οι Έλληνες είναι ένας ευγενικός λαός που αγαπά τους Ισραηλινούς». Τέλος, κάποιοι πιο ‘πρακτικοί’ δήλωσαν ότι την ερχόμενη Κυριακή «θα την περάσουν στην πισίνα του ξενοδοχείου» και θα αποφύγουν να κυκλοφορήσουν στο δρόμο «μέχρι να περάσει η μπόρα».

Πάντως, ήδη από χθες κάνει τον γύρο των τοπικών ιστοσελίδων και των διαφόρων ομάδων στο Facebook λεπτομερής κατάλογος με τις ώρες και τα σημεία που θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις σε πόλεις της Ελλάδας, προκειμένου οι Ισραηλινοί τουρίστες να φροντίσουν να τις αποφύγουν.

Κρίσιμο το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου

Μέχρι στιγμής, μαζικές ακυρώσεις δεν σημειώθηκαν. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του αεροδρομίου του Τελ Αβίβ και τοπικών τουριστικών γραφείων, τον Ιούλιο επισκέφθηκαν την Ελλάδα συνολικά 161.000 Ισραηλινοί, δηλαδή ένας στους πέντε που ταξίδεψαν για διακοπές στο εξωτερικό. Πρώτη σε προτιμήσεις ήρθε η Αθήνα με 49.226 επισκέπτες, δεύτερη η Κρήτη με 33.791, ενώ ακολουθούν η Ρόδος (31.454), η Θεσσαλονίκη (11.655) και η Κέρκυρα (10.308).

Ωστόσο, η κορύφωση του τουριστικού ρεύματος από το Ισραήλ προς την Ελλάδα αναμένεται το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, την περίοδο των εβραϊκών θρησκευτικών γιορτών, και οι τουριστικές κρατήσεις γίνονται τώρα. Έτσι, εάν υπάρξουν μειώσεις στις τουριστικές κρατήσεις των Ισραηλινών στα ελληνικά ξενοδοχεία εξαιτίας των τωρινών διαδηλώσεων, αυτό αναμένεται να διαπιστωθεί κυρίως μετά τον Αύγουστο και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.





Πηγή: Deutsche Welle

Γαβριήλ Χαρίτος Ανταποκριτής της Ελληνικής Σύνταξης της DW στην Ιερουσαλήμ