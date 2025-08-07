Ρωσικός τουρισμός: + 12,5% τα ταξίδια στους 30 δημοφιλείς προορισμούς στο εξωτερικό το α' εξάμηνο

Αύξηση της διεθνούς ταξιδιωτικής κινητικότητας καταγράφηκε από τους Ρώσους πολίτες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Συνοριακής Υπηρεσίας της FSB. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, οι Ρώσοι πραγματοποίησαν συνολικά 13,66 εκατ. ταξίδια στο εξωτερικό, σημειώνοντας αύξηση 7,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Ωστόσο, το πιο αξιοσημείωτο εύρημα είναι η εντυπωσιακή άνοδος κατά 12,5% προς τις πιο δημοφιλείς τουριστικές χώρες (TOP-30), έναντι μιας σχετικά μέτριας αύξησης 4,3% προς χώρες του λεγόμενου «εγγύς εξωτερικού» – πρώην σοβιετικές δημοκρατίες με κυρίως μη τουριστικό χαρακτήρα.

Ηγεμονία Τουρκίας, αλλά με απώλειες

Η Τουρκία διατηρεί την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των Ρώσων τουριστών, με 2,57 εκατ. ταξίδια το πρώτο εξάμηνο του έτους (18,8% του συνόλου). Παρά τη διατήρηση της πρωτιάς, σημειώνεται κάμψη 2,9% στις αφίξεις βάσει τουρκικών στατιστικών, κάτι που αποδίδεται στην πτώση των αφίξεων Ρώσων από τρίτες χώρες. Αναλυτές εκτιμούν ότι ορισμένα από τα ταξίδια ήταν διαμετακομιστικά.

Ανοδική πορεία για ΗΑΕ και Κίνα – Αλλά με πολλά transit

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 1,14 εκατ. ταξίδια, αυξημένα κατά 16%. Ωστόσο, μεγάλο ποσοστό αυτών (έως 200.000 ταξίδια) ήταν transit προς άλλους προορισμούς της Ασίας.

Αντίστοιχα, η Κίνα σημείωσε αύξηση 31,2% με 1,04 εκατ. επισκέψεις, εκ των οποίων σημαντικό ποσοστό αφορά σε διέλευση ή ψώνια κοντά στα σύνορα. Οι καθαρά τουριστικές αφίξεις εκτιμώνται σε περίπου 600-700 χιλιάδες.

Πραγματική άνοδος σε Ταϊλάνδη και Αίγυπτο

Η Ταϊλάνδη καταγράφει καθαρή και υγιή αύξηση 12,4% με 1,03 εκατ. Ρώσους τουρίστες, χάρη στις σταθερές αεροπορικές συνδέσεις και τη φήμη της ως προορισμού διακοπών. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η Αίγυπτος, με αύξηση 40,4% και σχεδόν 940.000 αφίξεις, γεγονός που επιβεβαιώνει την αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος για αυτόν τον προορισμό.

Νέοι «παίκτες» στην κορυφή: Βιετνάμ, Μαλδίβες, Ινδονησία

Το Βιετνάμ σημειώνει εντυπωσιακή αύξηση 139,3%, φθάνοντας τους 260.000 Ρώσους επισκέπτες και ανεβαίνοντας από την 9η στην 7η θέση. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα προγράμματα πτήσεων προς το Να Τρανγκ.

Στις Μαλδίβες καταγράφηκε αύξηση 20,7% με 126.780 Ρώσους τουρίστες, ενώ η Ινδονησία είδε αύξηση 35,4% με 117.000 επισκέπτες, κυρίως λόγω των απευθείας πτήσεων προς το Μπαλί.

Σρι Λάνκα και Νότια Κορέα – Ίδια θέση, διαφορετική δυναμική

Οι δύο αυτές χώρες μοιράζονται τη 10η θέση, με διαφορετικά μοτίβα. Η Σρι Λάνκα κατέγραψε μικρή μείωση 1,6% (112.000 επισκέψεις), αποδίδεται στις αυξημένες τιμές. Αντίθετα, η Νότια Κορέα παρουσίασε αύξηση 20,8% (110.000 επισκέπτες), χάρη στις πτήσεις ανταπόκρισης μέσω Κίνας.

Επιστροφές και απώλειες

Η Κούβα, που πέρυσι ήταν εντός του TOP-10, κατέγραψε πτώση 43,4%, κυρίως λόγω της μείωσης των απευθείας πτήσεων. Ανάλογη τάση καταγράφηκε και στη Βενεζουέλα.

Στον αντίποδα, ορισμένοι λιγότερο παραδοσιακοί προορισμοί παρουσίασαν εκρηκτική άνοδο: η Τυνησία +364% (έστω και με μικρό απόλυτο αριθμό), η Ιαπωνία +103%, το Μαρόκο +65,8%. Η Βόρεια Κορέα κατέγραψε αύξηση 279% στους Ρώσους τουρίστες, φθάνοντας τους μόλις 1.937 το εξάμηνο – νούμερο που δεν συνιστά, πάντως, «τουριστική άνθηση».

Το γενικότερο τοπίο

Συνολικά, 8,74 εκατ. ταξίδια έγιναν προς τις 30 πιο δημοφιλείς χώρες, που απορροφούν το 64% του συνόλου των ταξιδιών στο εξωτερικό. Οι 10 (ή 11) κορυφαίοι προορισμοί καλύπτουν το 93,3% της εξερχόμενης τουριστικής ροής από τη Ρωσία, ποσοστό σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με πέρυσι.

Ενδιαφέρον έχει ότι οι δύο στις τρεις χώρες του TOP-30 παρουσίασαν θετική δυναμική. Στους βασικούς «μαζικούς» προορισμούς, η Αίγυπτος ξεχώρισε για την απόλυτη αύξηση του αριθμού των τουριστών, ενώ η Τουρκία υποχώρησε ελαφρώς. Η Αμπχαζία, με εκτιμώμενους 665.000 επισκέπτες (+6,5%), δεν προσφέρεται για ασφαλή σύγκριση λόγω της ιδιομορφίας των δεδομένων και των πολλών ημερήσιων διασυνοριακών μετακινήσεων.

Τελικά συμπεράσματα

Το 2025 ξεκίνησε με θετικά σημάδια για τον εξερχόμενο τουρισμό των Ρώσων, ιδιαίτερα προς «μακρινούς» και παραδοσιακά τουριστικούς προορισμούς. Η τάση ενισχύεται από τις πτήσεις μεγάλων tour operators, αλλά και την αναδιάρθρωση της αεροπορικής διασύνδεσης μέσω τρίτων χωρών.

Όμως, παρά την αύξηση, το σκηνικό παραμένει εύθραυστο: σε αρκετές περιπτώσεις οι αριθμοί επηρεάζονται από τα logistics των πτήσεων και τη μετακίνηση μέσω hub, όπως ΗΑΕ και Κίνα. Οι ειδικοί αναμένουν μεγαλύτερη σταθερότητα ή και νέα αύξηση το καλοκαίρι, κυρίως σε χώρες που έχουν ενισχύσει τις απευθείας πτήσεις και προσφέρουν ανταγωνιστικά πακέτα.