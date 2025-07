Τουρισμός: Αγανακτισμένοι οι Βρετανοί από τις τιμές, τη ζέστη και τα πλήθη – Στροφή στους μήνες shoulder

Ισχυρή δυναμική της ζήτησης διακοπών για τους shoulder μήνες -πριν και μετά την παραδοσιακή θερινή σεζόν- καταγράφουν στη Βρετανική αγορά τα πιο πρόσφατα δεδομένα της Advantage Travel Partnership.

Τα στοιχεία παρουσιάζουν αύξηση των κρατήσεων κατά 13% για την περίοδο Μάιος – Ιούνιος 2025, σε σύγκριση με τα επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου του 2024, και ακόμη μεγαλύτερη, της τάξης του 20%, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Παράλληλα, οι κρατήσεις διακοπών για Ιούλιο και Αύγουστο συνεχίζουν να παρουσιάζουν αύξηση (7%) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, κάτι που αποδίδεται ωστόσο στους ανελαστικούς όρους αλλαγών της ημερομινίας διακοπών.

Οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν τους ταξιδιώτες να επιλέγουν τους μήνες αυτούς είναι η αύξηση του κόστους των διακοπών, οι πολύ υψηλες θερμοκρασίες που επικρατούν τους καλοκαιρινούς μήνες και τα μεγάλα πλήθη της σεζόν αιχμής.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Advantage Travel Partnership, η τάση αυτή δημιουργεί την ανάγκη παρεμβάσεων στο παραδοσιακό καλεντάρι των σχολικών διακοπών, έτσι ώστε να συρρικνωθούν οι καλοκαιρινές διακοπές και να επεκταθούν οι υπόλοιπες, όπως οι half term, καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Η Ελλάδα σταθερά στους πρώτους προορισμούς

Οι διακοπές All-inclusive συνεχίζουν να βρίσκονται σε υψηλή ζήτηση αντιπροσωπεύοντας το 40% των πωλήσεων της Advantage, με πολλούς να αναζητούν προορισμούς που προσφέρουν εμπειρίες all in, ενδεικτικό του ενισχυμένου ενδιαφέροντος για value.

Στις πρώτες θέσεις κοντινών προορισμών επιλογής τους εξακολουθούν να βρίσκονται, όπως και πέρυσι, η Ελλάδα, τα Κανάρια, η Τουρκία, η Ισπανική ενδοχώρα, η Γαλλία και οι Βαλεαρίδες.

Δημοφιλείς προορισμοί που αναπτύσσουν και φέτος ισχυρή δυναμική είναι η Αίγυπτος, η Κροατία και η Κύπρος, όπου οι ταξιδιώτες αξιοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό της ισχύ των δαπανών τους, στηρίζοντας την τάση ότι οι Βρετανοί αναζητούν όλο και περισσότερο το value καθώς και αποδράσεις με ενισχυμένο το στοιχείο των εμπειριών, δίνοντας έμφαση στον πολιτισμό και τις δραστηριότητες παρά στις διακοπές «fly and flop».