Οι Γερμανοί πίνουν νερό στο όνομα «Ελλάδα» – Ρεκόρ θετικών εντυπώσεων με όχημα τον τουρισμό

Η Ελλάδα μέσα από τα μάτια των σύγχρονων Γερμανών δεν θυμίζει κρίση, μνημόνια ή χρεοκοπία, αλλά ήλιο, θάλασσα, φιλοξενία, ούζο και... σουβλάκι. Δέκα χρόνια μετά τη δημοσιονομική κρίση που στιγμάτισε τις διμερείς σχέσεις, η Ελλάδα σημειώνει ρεκόρ Γερμανών επισκεπτών αλλά και ρεκόρ θετικών εντυπώσεων στη γερμανική κοινή γνώμη, με το 66% να τη βλέπουν πολύ θετικά ή θετικά και σχεδόν τους μισούς να την ταυτίζουν με ευχάριστες στιγμές διακοπών, γεύσεων και ιστορίας.

Αυτά έδειξε η πρώτη εκτενής δημοσκόπηση για την εικόνα της Ελλάδας στη γερμανική κοινή γνώμη, με τίτλο «Greece through German Eyes: Beyond Stereotypes in German-Greek Relations», που συνέταξε ο Δρ. Ρόναλντ Μαϊνάρντους και παρουσιάστηκε από το γραφείο του Ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) στην Αθήνα.

Η δημοσκόπηση έδειξε ότι τα δύο τρίτα των Γερμανών έχουν πολύ θετική ή θετική εικόνα για την Ελλάδα, εκ των οποίων ένας στους 4 (25%) ανέφερε ότι η εικόνα που έχει για τη χώρα είναι πολύ θετική και μόλις το 8% διαφωνεί με αυτή τη δήλωση.

Θετική διάθεση για την Ελλάδα έχει το 68% των ανδρών και το 63% των γυναικών στη Γερμανία, ενώ οι νεότερης ηλικίας Γερμανοί τείνουν να αξιολογούν πιο θετικά τη χώρα μας σε σύγκριση με τις ηλικίες σε συνταξιοδότηση.

Αντιστοίχως, το 60% πιστεύουν ότι η διμερής σχέση των χωρών είναι καλή ή πολύ καλή, με μόλις το 7% να διαφωνούν.

Η Ελλάδα αντιληπτή μέσα από το πρίσμα των διακοπών

Στην συντριπτικη πλειονότητά τους οι Γερμανοί «βλέπουν» την Ελλάδα μέσα από τα γυαλιά του τουρίστα, ως μια χώρα με ηλιοφάνεια καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, εξαιρετικό φαγητό, φιλικούς κατοίκους και εντυπωσιακή ιστορία, ήτοι ως μια αγαπητή χώρα όπου επιθυμούν να περάσουν τις διακοπές τους, που είναι οι πιο πολύτιμες ημέρες της χρονιάς.

Σχεδόν οι μισοί (48%) έχουν ταυτίσει την Ελλάδα με τη θάλασσα, τον ήλιο και τον ζεστό καιρό, ενώ μεγάλα ποσοστά τους την ταυτίζουν με το φαγητό –σουβλάκι, τζατζίκι και φέτα- (31%), με τις φυσικές τις ομορφιές και την φιλοξενία των κατοίκων (27%), με τις διακοπές (18%) και με την ιστορία, τον πολιτισμό και τη μυθολογία (15%).

Παράλληλα, στους αυθόρμητους συσχετισμούς με την Ελλάδα εντάσσονται οι εμπειρίες σε νησί (12%), ποτά όπως το ούζο και το κρασί (10%) και μνημεία όπως η Ακρόπολη, η Αρχαία Ολυμπία και οι ναοί (10%).

10 χρόνια μετά την κορύφωση της δημοσιονομική κρίσης στην Ελλάδα, η οποία επηρέασε περισσότερο από κάθε άλλο γεγονός της τελευταίας 50ετίας τις διμερείς σχέσεις με τη Γερμανία, μόλις ένας στους 10 Γερμανούς συνδυάζει την Ελλάδα με όρους όπως «κρίση», «φτώχεια» και «χρεωκοπία» με τα αντίστοιχα ποσοστά για τις μικρότερες ηλικίες να είναι ακόμη πιο περιορισμένα. Συγκεκριμένα, πολιτικές αναφορές όπως η κρίση, η φτώχεια και η χρεωκοπία (9%) εμφανίζονται στο τέλος της λίστας των πιο συχνών συσχετισμών τους με τη χώρα μας, ενδεικτικό του γεγονότος ότι τέτοιες παράμετροι σπάνια δημιουργούν παρεμβολές στον κόσμο των εμπειριών των Γερμανών τουριστών στην Ελλάδα, ενώ φαντάσματα του παρελθόντος όπως ο δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στην εικόνα που έχει η Ελλάδα για αυτούς.

Τα βασικά κίνητρα για διακοπές στην Ελλάδα

Αποφασιστικός παράγοντας στη διαμόρφωση της κοινής αντίληψης περί Ελλάδος, είναι η προσωπική εμπειρία από τα ταξίδια τους στην Ελλάδα. Το 88% θεωρεί ότι μια επίσκεψη στη χώρα είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση άποψης περί αυτής, με το 46% του δείγματος να έχει ταξιδέψει ήδη στην Ελλάδα. Εξ αυτών, το 51% αποκόμισε πολύ θετικές και το 38% θετικές εντυπώσεις.

Για την ακρίβεια, ο μαζικός τουρισμός αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα που επιδρά στην εικόνα τους για την Ελλάδα, με το 89% να αναφέρουν ότι είχαν πολύ θετική εμπειρία κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Βασικά κίνητρα για διακοπές στην Ελλάδα είναι ο καιρός (75%), η φιλοξενία (61%), η Ελληνική κουζίνα (53%) και η αναλογία τιμής-ποιότητας υπηρεσιών. Κυρίαρχο κίνητρο για τις μεγαλύτερες ηλικίες Γερμανών είναι το θερμό κλίμα, ενώ οι μικρότερες ηλικίες προτιμούν Ελλάδα για οικονομικούς λόγους και για τα σχετικά χαμηλά επίπεδα του κόστους στα ταξίδια στην Ελλάδα.

Πέρα από τις διακοπές, οι Γερμανοί διατηρούν μεγάλο εύρος συνδέσεων με την Ελλάδα εντός Γερμανίας, με πιο κοινούς χώρους συναντήσεων με Έλληνες τα Ελληνικά εστιατόρια στη χώρα –το 58% των Γερμανών δήλωσαν ότι προτιμούν Ελληνικά εστιατόρια στη Γερμανία. Ακολουθούν οι προσωπικές σχέσεις με Έλληνες καθώς και η επαφή με την Ελληνική κουλτούρα και μουσική. Μάλιστα, το 11% των Γερμανών ανέφερε ότι διατηρεί μακροχρόνιους δεσμούς με ανθρώπους Ελληνικής καταγωγής.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το 36% των Γερμανών ταυτίζεται με το κόνσεπτ του Φιλελληνισμού - καθώς και το 44% των ηλικιών κάτω των 34 ετών- το 32% δεν είναι σίγουρο και το 12% κρατά αρνητική στάση ως προς αυτό,

Αναφορικά με την κατοχή της Ελλάδας από τη Ναζιστική Γερμανία, και τη σκιά της στις διμερείς σχέσεις, το 13% ανέφερε ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το 14% σημαντικό στις αντιλήψεις των σύγχρονων Γερμανών για τη χώρα μας. Ωστόσο, το 31% πιστεύει ότι παίζει μικρό ή καθόλου ρόλο στην σύγχρονη αντίληψη περί Ελλάδας. Οι μικρότερες ηλικίες επηρεάζονται περισσότερο στην αντίληψή τους για την Ελλάδα (44% των ηλικιών κάτω των 34) ενώ οι μεγαλύτερες λιγότερο (17% στις ηλικίες άνω των 55). Μάλιστα, 4 στους 10 θεωρούν σημαντικό (24%) ή πολύ σημαντικό (16%) η Γερμανία να αναγνωρίσει και να αναλάβει την ιστορική ευθύνη της απέναντι στην Ελλάδα. Για το ζήτημα των αποζημιώσεων, το 37% θεωρεί ότι έχει διευθετηθεί νομικά και πολιτικά ενώ το 17% στηρίζει την Ελληνική πλευρά, ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες ηλικίες.

Για τη Γερμανική αντιμετώπιση της Ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης το 44% των Γερμανών έχει πολύ θετική ή θετική άποψη και μόλις το 17% εξέφρασε αρνητική άποψη και το 29% ουδέτερη.

Επιπλέον, μόλις το 33% των Γερμανών στηρίζει την υποστήριξη της Γερμανίας στην Ελλάδα αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές διαφορές, ενώ οι μισοί (47%) πιστεύουν ότι το Βερολίνο θα πρέπει να τηρήσει ουδέτερη στάση.

Μόνο το 31% των Ελλήνων με θετική άποψη για τη Γερμανία

Oι Γερμανοί φαίνεται να έχουν πολύ πιο ευνοϊκή άποψη για την Ελλάδα σε σύγκριση με τις απόψεις των Ελλήνων για τη Γερμανία. Ενώ το 66% των Γερμανών εξέφρασαν θετική άποψη για τη χώρα μας, πρόσφατη έρευνα έδειξε μόλις το 31% των Ελλήνων έχουν θετική άποψη για τη Γερμανία, αν και αυξημένο έναντι αντίστοιχου ποσοστού 16% τον Οκτώβριο του 2022.

Το 77% των Ελλήνων αναφέρουν ως κύριο λόγο της αρνητικής εντύπωσής τους για τη Γερμανία, τη στάση του Βερολίνου για τις αποζημιώσεις, το 83% τις πολιτικές της Γερμανίας σε σχέση με το ρόλο της κατά τη δημοσιονομική κρίση ενώ τα τρία τέταρτα κατηγορούν το Βερολίνο ότι τάσσεται μονομερώς υπέρ της Άγκυρας στις ελληνοτουρκικές διαφορές.

Το 2024 η Ελλάδα προσέλκυσε ρεκόρ Γερμανών τουριστών, οι οποίοι ξεπέρασαν τα 5,2 εκατ., αυξημένοι κατά 15% σε σύγκριση με το 2023. Η Ελλάδα είναι η τρίτη δημοφιλέστερη επιλογή προορισμού διακοπών μετά την Ισπανία και την Ιταλία, σε απόλυτους αριθμούς επισκεπτών, με ανοδικές τάσεις τα τελευταία χρόνια.