Arabian Travel Market | Η Μέση Ανατολή θα έχει την υψηλότερη τουριστική ανάπτυξη το 2025

Οι αναδυόμενες τάσεις στον τουρισμό της Μέσης Ανατολής παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας της διεθνούς τουριστικής έκθεσης Arabian Travel Market (ATM) 2025, η οποία φέτος φιλοξενεί περισσότερους από 55.000 συμμετέχοντες από 166 χώρες και 2.800 εκθέτες.

Η εταιρεία Tourism Economics, θυγατρική του ομίλου Oxford Economics, παρουσίασε την έκθεση «ATM Trends Report: Leisure, Luxury and MICE – Leading Trends for the Middle East», σκιαγραφώντας τις δυνάμεις που επαναπροσδιορίζουν τον τουριστικό χάρτη της περιοχής. Παράλληλα, η VIDEC Consultants αποκάλυψε ευρήματα από τη μελέτη «Travel Market Sizing and OTA Benchmarking», προσδιορίζοντας τις μεγάλες ευκαιρίες για τις διαδικτυακές ταξιδιωτικές πλατφόρμες (OTA’s) σε ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία και Ινδία.

Ρεκόρ για τον παγκόσμιο τουρισμό το 2025 – Η Μέση Ανατολή υπεραποδίδει

Ο Dave Goodger, Managing Director EMEA της Tourism Economics (φωτογραφία), υπογράμμισε ότι το 2025 ο παγκόσμιος τουρισμός θα επιστρέψει πλήρως στα προ πανδημίας επίπεδα, σημειώνοντας ρεκόρ τόσο σε διεθνή όσο και σε εσωτερική ζήτηση. Στη Μέση Ανατολή, η ανάκαμψη είναι ταχύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο, με την διεθνή ζήτηση να καλύπτει το 85% της αναμενόμενης αύξησης στη ζήτηση για διαμονή.

Η έκθεση κατέγραψε αυξητικές τάσεις τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις και τις δαπάνες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους κυριότερους αγορές-πηγές και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται για τα επόμενα έτη. Ο τομέας MICE (συνέδρια και επαγγελματικά ταξίδια) και ο πολυτελής τουρισμός αναμένεται να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη.

Η Trip.com επενδύει σε εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό τουρισμό – Ενισχύεται η συνεργασία με τη Μέση Ανατολή

Η Jane Sun, CEO της Trip.com Group, ανέδειξε τη Μέση Ανατολή ως καίριο κόμβο μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Οι φιλικές πολιτικές εισόδου, η ενίσχυση των απευθείας πτήσεων και οι στοχευμένες επενδύσεις στον τουριστικό τομέα έχουν ενισχύσει σημαντικά την ανάκαμψη της περιοχής.

Όπως τόνισε, νέες μορφές τουρισμού, όπως ο εκπαιδευτικός, ο ψυχαγωγικός και ο τουρισμός τρίτης ηλικίας, αποτελούν νέες πηγές εισερχόμενης τουριστικής ροής, ενώ η τεχνολογική καινοτομία και οι στρατηγικές συνεργασίες αποτελούν το κλειδί για τη μελλοντική ανάπτυξη.

VIDEC: Η αγορά των OTA’s εκτοξεύεται σε ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία και Ινδία

Η παρουσίαση της VIDEC Consultants στο “Future Stage” του ATM ανέδειξε τις προοπτικές ανάπτυξης των OTA’s σε τρεις από τις πλέον δυναμικές αγορές της Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Ο Virendra Jain, Ιδρυτής και CEO της εταιρείας, ανέλυσε τη συμπεριφορά των καταναλωτών, τις προτιμήσεις στις κρατήσεις και τις προβλέψεις μέχρι το 2028.

Ειδικότερα για τα ΗΑΕ:

Η αγορά αεροπορικών κρατήσεων (Total Air Market - TAM) εκτιμάται να φθάσει τα 5,4 δισ. δολάρια το 2028, από 4,2 δισ. δολάρια το 2024, σημειώνοντας άνοδο 32% σε σχέση με το 2019.

Οι κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων μέσω OTA το 2024 ανήλθαν σε 679 εκατ. δολάρια, αυξημένες κατά 20% σε σχέση με το 2023.

Το 56% του διαδικτυακού τζίρου αεροπορικών κρατήσεων προήλθε από επίσημες ιστοσελίδες ή εφαρμογές αεροπορικών εταιρειών (851 εκατ. δολάρια).

Ο Jain επισήμανε πως η ποικιλία επιλογών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η εκτεταμένη αεροπορική συνδεσιμότητα καθιστούν τα ΗΑΕ έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς προορισμούς παγκοσμίως για τις OTA’s, με ιδιαίτερη δυσκολία στη δημιουργία πιστής πελατειακής βάσης, λόγω της πολυπολιτισμικότητας του πληθυσμού.

OTA’s: Οι νέοι καταλύτες στην τουριστική εμπειρία

Οι OTA’s, σύμφωνα με την έκθεση, επωφελούνται από την αυξανόμενη ψηφιακή διείσδυση και την υιοθέτηση των online κρατήσεων, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, προσωποποιημένες υπηρεσίες και σύγχρονα fintech εργαλεία για μια απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία.

Οι κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες των ΗΑΕ, όπως Emirates και Etihad, επενδύουν στρατηγικά στα δικά τους ψηφιακά κανάλια, με προγράμματα επιβράβευσης και προσωποποιημένες προσφορές, ενώ η flydubai ενισχύει το προφίλ της μέσω της συνεργασίας με το Emirates Skywards.

Ένας κλάδος σε δυναμική τροχιά ανάπτυξης

Η έκθεση της VIDEC επισημαίνει ότι ο τουρισμός ευεξίας, τα θρησκευτικά ταξίδια, ο πολυτελής και ο τουρισμός VFR (Visiting Friends & Relatives) θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν τον διάδρομο ΗΑΕ–Σαουδικής Αραβίας–Ινδίας. Η νέα γενιά ταξιδιωτών, τεχνολογικά εξοικειωμένη και με ισχυρή αγοραστική δύναμη, αναμένεται να καθορίσει το μέλλον των OTA’s και του ευρύτερου τουριστικού οικοσυστήματος.