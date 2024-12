Η απόλυτη τάση στην Ιαπωνική αγορά: Ολιστική προσέγγιση των ταξιδιών με πολιτισμό και ευεξία

Τις κορυφαίες ταξιδιωτικές τάσεις των Ιαπώνων αποκαλύπτει έρευνα που διενήργησε η YouGov για λογαριασμό της Traveloka το 2024 σε σύνολο 11.467 ερωτηθέντων από 9 αγορές την περιοχής APAC, εκ των οποίων πάνω από 1.000 προέρχονταν από την Ιαπωνία.

Όπως έδειξε η έρευνα με τίτλο «Travel Redefined: Understanding and Catering to the Diverse Needs of APAC Travellers», το 32% των Ιαπώνων ταξιδιωτών δήλωσαν ότι ταξιδεύουν προκειμένου να επισκεφθούν τουριστικές ατραξιόν, το 21% για να ξεκουραστούν και το 14% για να δοκιμάσουν διαφορετικές κουζίνες. Οι περισσότεροι προτιμούν ιστορικής και πολιτιστικής αξίας σημεία (62%) όπως μουσεία και κάστρα, και το 57% επιλέγει φυσικές ατραξιόν όπως οροσειρές. Δημοφιλής επιλογή είναι επίσης τα κέντρα ευεξίας (52%) ενδεικτικό της τάσης για ολιστική προσέγγιση στα ταξίδια που συνδυάζει την πολιτιστική εξερεύνηση με την ξεκούραση.

Το 70% προτιμά να ταξιδεύει στο εσωτερικό της χώρας, κυρίως λόγω των αντιλήψεών τους περί μεγαλύτερης ασφάλειας από το εξωτερικό (65%), προσιτότητας τιμών (57%) και ευκολίας μετακινήσεων με περισσότερες μορφές μεταφορών (49%).

Οι Ιάπωνες είναι ευαισθητοποιημένοι στο κόστος των ταξιδιών. Κατά την επιλογή καταλύματος το 43% θεωρεί την τιμή σημαντικό παράγοντα, και μάλιστα σημαντικότερο από την άνεση του δωματίου. Το 35% θα επισκέπτονταν ένα νέο μέρος βάσει συστάσεων από την οικογένεια και τους φίλους και το 32% βάσει ταξιδιωτικών προσφορών και εκπτώσεων.

Το 63% είτε θα αναζητούσε κατά προτεραιότητα επιλογές αειφορίας είτε θα τις επέλεγε εάν ήταν διαθέσιμες, ωστόσο το 31% ανέφερε ότι δεν γνωρίζει που να αναζητήσεις επιλογές αειφορίας, ενώ το 22% δήλωσε ότι οι επιλογές αυτές είναι υπερτιμολογημένες.