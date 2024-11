Βρετανικός τουρισμός | Οι ταξιδιωτικές τάσεις της ΑΒΤΑ για το 2025: loving long haul, baecations, 5 star fans και άλλα

Τα ταξίδια σε πιο απομακρυσμένους και λιγότερο οικείους προορισμούς είναι η κυρίαρχη τάση των Βρετανών για το 2025, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Ένωσης Βρετανών Τουριστικών Πρακτόρων (ABTA), Travel Trends for 2025.

Η έρευνα δείχνει ότι το 34,2% των Βρετανών σχεδιάζουν να επισκεφθούν προορισμούς μεγάλων αποστάσεων εκτός Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής (από 28,2% πέρυσι).

Η Ασία είναι η ήπειρος που θα υποδεχθεί τη μεγαλύτερη αύξηση Βρετανών επισκεπτών, με 1 στους 10 (11%) να σχεδιάζει να ταξιδέψει εκεί το επόμενο έτος (από 8,9% το 2024). Η Ιαπωνία, η Ταϊλάνδη, η Ινδία και η Κίνα είναι οι κορυφαίες επιλογές τους.

Η Αφρική και η Αυστραλία αναμένεται επίσης να σημειώσουν σημαντική αύξηση επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο, με το 7% (από 5,1% φέτος) και 6% (από 4,3%) να αναφέρει, αντίστοιχα, αυτούς τους προορισμούς.

Η έρευνα της ABTA δείχνει επίσης ότι πολλά ταξίδια το 2025 θα πραγματοποιηθούν από ζευγάρια, καθώς όλο και περισσότεροι επιλέγουν ταξίδι με τους συντρόφους τους – ή «baes» – έναντι οποιουδήποτε άλλου. Το 44% των ταξιδιωτών δήλωσαν ότι πήγαν διακοπές με τον σύντροφό τους τους τελευταίους 12 μήνες, από 40% το προηγούμενο έτος.

Δεν είναι, όμως, μόνο τα ζευγάρια χωρίς παιδιά που ταξιδεύουν ανά δύο, αλλά και το 29% των γονέων, που ανέφεραν ότι ταξίδεψαν ως ζευγάρι χωρίς τα παιδιά τους τελευταίους 12 μήνες, από 21% πέρυσι.

Η ABTA προβλέπει ότι οι διαμονές πέντε αστέρων θα έχουν επίσης υψηλή ζήτηση το επόμενο έτος, ιδιαίτερα για τη γενιά Gen Z.

Περισσότεροι από ένας στους πέντε (22%) της Gen Z δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να ξοδέψουν περισσότερα στις διακοπές τους το επόμενο έτος, ώστε να αναβαθμίσουν τη διαμονή τους, σε σύγκριση με το 14% των Millennials, το 11% των Baby Boomers και το 8% του Gen X .

Το 47% των Gen Zs, που θα πραγματοποιήσουν ταξίδια πέντε αστέρων φέτος, δήλωσε ότι διέμεινε σε καταλύματα πέντε αστέρων όταν έκανε διακοπές στο εξωτερικό το περασμένο έτος (από 37% το προηγούμενο έτος). Αντίστοιχα, διακοπές σε 5άστερα καταλύματα στο εξωτερικό πέρυσι, πραγματοποίησε το 35% των ατόμων, που ανήκουν στις υπόλοιπες γενεές (από 30% το προηγούμενο έτος).

Η έκθεση με τις κορυφαίες τάσεις για το 2025 δόθηκε στη δημοσιότητα χθες (26 Νοεμβρίου 2024) στο ετήσιο συνέδριο Travel Trends της ABTA.

Αναλυτικά, οι 5 ταξιδιωτικές τάσεις για το 2025, που ανέδειξε η έρευνα της ABTA για το 2025, είναι:

Επιθυμία για μακρινές αποστάσεις | Το 2025 φαίνεται ότι θα είναι μια χρονιά κατά την οποία οι Βρετανοί θα επιδιώξουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, με τους ανθρώπους να επιζητούν την εξερεύνηση πιο απομακρυσμένων και λιγότερο γνωστών προορισμών.

Το 2025 φαίνεται ότι θα είναι μια χρονιά κατά την οποία οι Βρετανοί θα επιδιώξουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, με τους ανθρώπους να επιζητούν την εξερεύνηση πιο απομακρυσμένων και λιγότερο γνωστών προορισμών. Διακοπές πέντε αστέρων | Όσον αφορά τις διακοπές στο εξωτερικό, δαπιστώνεται ότι περισσότεροι ταξιδιώτες θα επιλέξουν διαμονή σε κατάλυμα 5 αστέρων.

Όσον αφορά τις διακοπές στο εξωτερικό, δαπιστώνεται ότι περισσότεροι ταξιδιώτες θα επιλέξουν διαμονή σε κατάλυμα 5 αστέρων. Η τάση Baecations επέστρεψε | Οι διακοπές μόνο για ζευγάρια θα είναι αυξημένες, καθώς όλο και περισσότερο επιλέγουν να ταξιδεύουν με τους συντρόφους τους (ή «baes»).

| Οι διακοπές μόνο για ζευγάρια θα είναι αυξημένες, καθώς όλο και περισσότερο επιλέγουν να ταξιδεύουν με τους συντρόφους τους (ή «baes»). Διακοπές το χειμώνα | Οι Βρετανοί στρέφονται όλο και περισσότερο προς τις εμπειρίες των χειμερινών διακοπών, καθώς αναζητούν μοναδικές δραστηριότητες αυτήν την εποχή του χρόνου.

Οι Βρετανοί στρέφονται όλο και περισσότερο προς τις εμπειρίες των χειμερινών διακοπών, καθώς αναζητούν μοναδικές δραστηριότητες αυτήν την εποχή του χρόνου. Οι πηγές έμπνευσης | Οι παραδοσιακές πηγές έμπνευσης για τις γιορτές παραμένουν εξαιρετικά ανθεκτικές, ενώ η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας αρχίζει επίσης να έρχεται στο προσκήνιο.

Η έκθεση Travel Trends for 2025 της ΑΒΤΑ διαμορφώνεται από την ετήσια έρευνα για τις συνήθειες διακοπών των Βρετανών η οποία διερευνά το πώς ταξίδεψαν οι Βρετανοί τους προηγούμενους 12 μήνες και ποια είναι τα ταξιδιωτικά τους σχέδια για το επόμενο έτος. Η έρευνα πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι με ένα εθνικό αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.000 ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο από το The Nursery Research and Planning για λογαριασμό της ABTA. Η έρευνα του 2024 διενεργήθηκε από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2024, επομένως οποιεσδήποτε αναφορές «στο τελευταίο έτος» ή «στους τελευταίους 12 μήνες» αναφέρονται από τον Αύγουστο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2024, με το «επόμενο έτος» να αναφέρεται στους 12 μήνες από τον Αύγουστο 2024.