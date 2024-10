300 Βρετανοί τουριστικοί πράκτορες στο συνέδριο της ΑΒΤΑ στο Costa Navarino - Οι τάσεις της αγοράς

Στις τρέχουσες ευκαιρίες και προκλήσεις, καθώς και στην αξιολόγηση των μελλοντικών τάσεων στην αγορά του τουρισμού, επικεντρώθηκε το ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Βρετανών Τουριστικών Πρακτόρων (Association of British Travel Agents - ΑΒΤΑ), μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις της ταξιδιωτικής βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου, που φιλοξενήθηκε στην Ελλάδα από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου.

Το συνέδριο με τίτλο «Shaping our Future» πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Costa Navarino στην Μεσσηνία, με την οικονομική υποστήριξη του ΕΟΤ και τη διοργάνωση της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας σε συνεργασία με τα Costa Navarino Resorts, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Αvis Budget Hellas.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 300 μέλη της ΑBTA και το πρόγραμμά του περιλάμβανε παρουσιάσεις, breakout sessions και panels με τη συμμετοχή decision-makers της τουριστικής βιομηχανίας (Easyjet Holidays, Jet2, MSC Cruises, Global, Intrepid Travel, G-Adventures, Simpson Travel, SkyExpress κ.ά) και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων (PwC, Deloitte κ.ά.), ενώ διακεκριμένοι ομιλητές όπως η Βαρόνη Minette Batters, η πρώην Γενική Διευθύντρια του Thomas Cook, Jo Rzymowska, ο δημοσιογράφος και αναλυτής του BBC, Ro Atkins, και η Χρυσή Ολυμπιονίκης, Emily Campbell, εστίασαν σε νέους τρόπους σκέψης που θα μπορούσε να υιοθετήσει η τουριστική βιομηχανία.

Τις εργασίες του συνεδρίου κήρυξε η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ενώ στην εκδήλωση για τη λήξη του συνεδρίου παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, μαζί με τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Χρήστο Λαμπρόπουλο. Ακόμα, η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη, συμμετείχε σε πάνελ για τη δυναμική της μελλοντικής ανάπτυξης στην τουριστική αγορά.

Πάνελ με τη συμμετοχή των Ian Taylor (Executive Editor Travel Weekly), Giles Hawke (Vice President Celebrity Cruises), Lesley Taylor (Managing Director Cosmos & Avalon Waterways), Ε. Σκαρβέλη (Προϊσταμένης Γραφείου ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας) και Ken Campling (Group Finance Director Hays Travel).

H Sustainable Travel AGORA για τον βιώσιμο τουρισμό

Στη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν αναλυτικά και δύο πρόσφατες μελέτες που καταγράφουν το «προφίλ» της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας. Συγκεκριμένα:

• Την πρώτη με τίτλο «Investment in Travel» διεξήγαγε η PwC εστιάζοντας στις ευκαιρίες επενδύσεων στον τουριστικό κλάδο. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι πλέον πρόσφορες κατηγορίες για άνοιγμα στην τουριστική αγορά είναι τα ταξίδια εμπειρίας (experiential travel), τα ταξίδια πολυτελείας (luxury travel), τα ταξίδια για άτομα τρίτης ηλικίας (silver travel), τα ταξίδια βιωσιμότητας (sustainable travel), και οι ψηφιακοί διαμεσολαβητές (digital intermediaries), ενώ ειδική αναφορά γίνεται και στη δυναμική αύξηση της κρουαζιέρας.

• Τη δεύτερη με τίτλο «Holiday Habits 2024-25» πραγματοποίησε η ABTA και σε αυτήν αποτυπώνεται η πλήρης επιστροφή των ταξιδίων στην κανονικότητα και της ζήτησης σε υψηλά επίπεδα, μολονότι η τουριστική βιομηχανία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με ευρεία γκάμα προκλήσεων που μπορούν να διαταράξουν τα σχέδια των ταξιδιωτών, όπως γεωπολιτικές εξελίξεις, φυσικές καταστροφές κ.ά.

Στιγμιότυπο από το break-out session για το Sustainable Travel AGORA, με τη συμμετοχή της Προϊσταμένη Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ε. Σκαρβέλη. Εικονίζονται, επίσης, οι Manuel Butler (Διευθυντής Γραφείου TourEspana στο Λονδίνο), Nico Nicholas (CEO and Founder, Trees4Travel), Daniel Pearce (CEO and Owner, TTG Media), Chris Wright (Managing Director, The Sunvil Group), Matt Callaghan (Chief Operating Officer, easyJet Holidays), Hazel McGuire (General Manager UK and Europe, Intrepid Travel), Richard Hammond (Executive Videographer and Founder, Green Traveller Productions), Lucia Rowe (Managing Director, A-ROSA River Cruises UK and Ireland), Amy Skelding (Managing Partner, FINN Partners’ UK Travel Practice), Xenophon Kappas (General Director, Captain Vassilis & Carmen Constantakopoulos Foundation) και Carol Rose (Head of Sustainability, ABTA).

Παράλληλα, ένα από τα θέματα που εξετάστηκαν ήταν αυτό της Sustainable Travel AGORA, σε break-out session με τίτλο «Balancing Act: Integrating Nature Protection with Responsible Tourism», στη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν ιδέες και βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού με παράλληλη προστασία των φυσικών πόρων, τη μεγιστοποίηση του θετικού αποτυπώματος του τουρισμού και τις στρατηγικές για την εκπαίδευση των ταξιδιωτών. Σημειώνεται ότι η Sustainable Travel AGORA αποτελεί πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, που ξεκίνησε το 2022 και αποτελείται από εκπροσώπους Τ.Οs, προορισμών, φορέων, επαγγελματιών επικοινωνίας και ΜΜΕ.

Το συνέδριο παρακολούθησαν 25 εκπρόσωποι βρετανικών ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας και των εγκυρότερων επαγγελματικών ταξιδιωτικών-τουριστικών περιοδικών, ενώ πριν από την έναρξή του η Υπηρεσία ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας διοργάνωσε και υλοποίησε, σε συνεργασία με την ΑΒΤΑ, ταξίδι εξοικείωσης (fam trip) στην Αθήνα, την Ολυμπία και την Αρκαδία για πέντε δημοσιογράφους, με την υποστήριξη των ΤΟs Intrepid και EasyJet Holidays.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, ο προορισμός που φιλοξενεί το συνέδριο της ΑΒΤΑ γνωρίζει μεγάλη άνθηση στη βρετανική αγορά τα επόμενα χρόνια. Οπότε, το εφετινό συνέδριο πιθανότατα θα αποδειχθεί ορόσημο για τον τουρισμό της Μεσσηνίας και ευρύτερα της Πελοποννήσου.