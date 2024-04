Τουρισμός | H Aθήνα top10 παγκόσμιος προορισμός για τους Αμερικανούς το 2024

Δέκατος δημοφιλέστερος προορισμός στον κόσμο για τις θερινές διακοπές των Αμερικανών το 2024 είναι η Αθήνα, σύμφωνα με τα δεδομένα του Google Flights.

Η κατάταξη των πιο δημοφιλών προορισμών των Αμερικανών διαμορφώθηκε από τον αριθμό αναζητήσεων χρηστών από τις ΗΠΑ για κάθε προορισμό με ημερομηνίες ταξιδιού μεταξύ 1ης Ιουνίου και 31ης Αυγούστου 204.

Μερικοί από τους κορυφαίους top20 προορισμούς του Google Flights διατηρούνται σταθερά εδώ και χρόνια στις επιλογές των Αμερικανών, ωστόσο, υπάρχουν και μερικές εκπλήξεις.

Το Λονδίνο φαίνεται να είναι η κορυφαία επιλογή μεταξύ των ταξιδιωτών από τις ΗΠΑ αυτό το καλοκαίρι. Ακολουθεί το Παρίσι στη δεύτερη θέση. Προφανώς, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που φιλοξενεί το καλοκαίρι η γαλλική πρωτεύουσα, είναι καθοριστικός λόγος στην επιλογή του.

Στην τρίτη θέση έρχεται το Τόκιο, ανεβαίνοντας από την όγδοη θέση της περσινής λίστας. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ρώμη και πέμπτη η Νέα Υόρκη. Το Κανκούν, αγαπημένο μέρος των Αμερικανών για τις ζεστές καιρικές συνθήκες επί χρόνια, έπεσε από τη δεύτερη θέση στη λίστα του 2023 στην έκτη θέση φέτος. Το top20 του 2024 υποδέχεται επίσης τις νεοφερμένες Μαδρίτη και Σαν Χουάν, που κατέλαβαν τις θέσεις 18 και 20, αντίστοιχα.

Το Google Flights μοιράστηκε επίσης με το The Points Guy τους πέντε κορυφαίους παγκόσμιους προορισμούς με τις περισσότερες αναζητήσεις όσον αφορά ορισμένα εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς: ζευγάρια, οικογένειες και μεμονωμένους ταξιδιώτες. Είναι ενδιαφέρον ότι το Turks and Caicos ήταν το μόνο μέρος που μπήκε στην πρώτη πεντάδα και στις τρεις κατηγορίες.

Αναλυτικά:

Το top20 των καλοκαιρινών προορισμών των Αμερικανών, σύμφωνα με το Google Flights:

1. Λονδίνο

2. Παρίσι

3. Τόκιο

4. Ρώμη

5. Νέα Υόρκη

6. Κανκούν

7. Ορλάντο

8. Λας Βέγκας

9. Σιάτλ

10. Αθήνα, Ελλάδα

11. Λος Άντζελες

12. Μαϊάμι

13, Βαρκελώνη

14. Δουβλίνο

15. Φορτ Λόντερντεϊλ

16. Χονολούλου

17. Ντένβερ

18. Μαδρίτη

19. Βοστώνη

20. Σαν Χουάν Πουέρτο Ρίκο



Κορυφαίοι προορισμοί για ζευγάρια Αμερικανών το καλοκαίρι του 2024

1. Turks and Caicos

2. The Poconos, Pennsylvania

3. The Maldives

4. Cancun

5. Gatlinburg, Tennessee



Οι κορυφαίοι προορισμοί για οικογένειες το καλοκαίρι του 2024

1. Turks and Caicos

2. Myrtle Beach, South Carolina

3. Jamaica

4. Cancun

5. Aruba

Οι κορυφαίοι προορισμοί του καλοκαιριού 2024 για μεμονωμένους ταξιδιώτες:

1. Bali, Indonesia

2. Japan

3. Acadia National Park, Maine

4. Turks and Caicos

5. Costa Rica