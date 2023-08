Τουρισμός: Ρεκόρ ταξιδιωτικών κρατήσεων από τους Βρετανούς αυτό τον Αύγουστο

Αύξηση 25% παρουσίασε, σε ετήσια βάση, η ζήτηση των Βρετανών για ταξίδια στα μέσα Αυγούστου, χάρη στις εκπτώσεις last minute και τις κρατήσεις για το επόμενο έτος, σύμφωνα με δεδομένα που παρουσιάζει η βρετανική ταξιδιωτική εταιρία Not Just Travel.

Οι Βρετανοί δαπανούν περισσότερα για τις διακοπές τους, με τη μέση αξία κράτησης να κυμαίνεται πλέον στις 607 λίρες.

Σχεδόν οι μισές κρατήσεις (46%) αφορούν διακοπές της τελευταίας στιγμής και το 31% χειμερινό τουρισμό (2023/24).

Το 81% των κρατήσεων αφορούν διακοπές αποκλειστικά για ενήλικες, όπως ζευγάρια και ταξιδιώτες μεγάλυτερης ηλικίας, ενώ οι πωλήσεις κρουαζιέρας είναι 2,5 φορές περισσότερες σε σχέση με πέρυσι.

Ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά ένας μήνας με μικρό ποσοστό κρατήσεων, όμως φέτος καταγράφουμε περισσότερες κρατήσεις από ποτέ, επισήμανε ο συνιδρυτής της Not Just Travel, Steve Witt.