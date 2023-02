Οι Αμερικανοί τουρίστες ετοιμάζονται να «βουλιάξουν» τους προορισμούς της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι

H Ευρώπη αναμένεται να προσελκύσει ιστορικό ρεκόρ τουριστών αυτό το καλοκαίρι, με τους ταξιδιώτες που δεν σπεύδουν να κάνουν από τώρα κράτηση να κινδυνεύουν να βρεθούν στο περιθώριο των «καλών» επιλογών διακοπών.

Σύμφωνα με τον πρόσφατο Ταξιδιωτικό Δείκτη Καταναλωτή που παρουσίασε η Hopper για το πρώτο τρίμηνο του 2023, το 56% των Αμερικανών ταξιδιωτών αναζητούν διεθνείς προορισμούς για τις διακοπές του 2023, έναντι αντίστοιχου ποσοστού μόλις 10% το 2022. Μάλιστα, από αυτές τις αναζητήσεις για διεθνείς προορισμούς, το 34% αφορά ευρωπαϊκές πόλεις.

Αντίστοιχα ευρήματα προέκυψαν και από την έκθεση της Going, «State of Travel in 2023», σύμφωνα με την οποία το 60% των Αμερικανών σκοπεύουν να ταξιδέψουν περισσότερο από πέρυσι στο εξωτερικό το 2023 και περί το 33% έχει ήδη κάνει κράτηση διακοπών στο εξωτερικό.

Επειδή η ζήτηση των Αμερικανών για την Ευρώπη είναι πολύ υψηλή, η υψηλή σεζόν αναμένεται να μην περιορίζεται πια στους καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι, όσοι συνήθιζαν να επιλέγουν τις χαμηλότερες τιμές και το λιγότερο κόσμο του φθινοπώρου, πιθανόν δεν θα απολαύσουν τα ίδια προνόμια και φέτος, και θα βρεθούν αντιμέτωποι, τουλάχιστον με υψηλότερες τιμές αεροπορικών εισιτηρίων.

Εκπρόσωπος της Hopper δήλωσε στο CNN ότι οι διεθνείς πτήσεις από τις ΗΠΑ διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στα 876 δολάρια για ταξίδια με επιστροφή, δηλαδή 35% επάνω από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και οι πτήσεις με επιστροφή για Ευρώπη κοστίζουν κατά μέσο όρο 801 δολάρια, 27% περισσότερο από την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Στα θετικά είναι ότι ο όγκος πτήσεων στα υπερατλαντικά δρομολόγια είναι αυξημένος κατά 10% σε σύγκριση με την προπανδημική περίοδο και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το 2023, σύμφωνα με τον ιδρυτή της Going, Scott Keyes.