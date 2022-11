Ηνωμένο Βασίλειο | Το 1/3 του κλάδου της φιλοξενίας απειλείται με πτώχευση

Πάνω από το 1/3 των επιχειρήσεων στον ευρύτερο χώρο της φιλοξενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται είτε να λειτουργούν με ζημιές είτε να μην είναι βιώσιμες μέχρι το τέλος του έτους.

Το συμπέρασμα αυτό αναδεικνύει έρευνα της εμπορικής ένωσης UKHospitality.

Μια νέα έρευνα, εξάλλου, από την UKHospitality, την British Beer and Pub Association και το British Institute of Innkeeping and Hospitality Ulster βρήκε ότι το 93% αντιμετωπίζει προβλήματα από τον πληθωρισμό και τις τιμές των τροφίμων. Πάνω από τα τρία τέταρτα των επιχειρηματιών (77%) βλέπουν επίσης μείωση στην πελατεία τους, με το 85% να εκτιμά ότι όλο και λιγότεροι θα βγαίνουν έξω για ποτό και φαγητό.

Γι αυτό, το 89% των επιχειρηματιών θεωρεί ότι τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης είναι ανεπαρκή για να προστατεύσουν τη βιομηχανία της φιλοξενίας το επόμενο εξάμηνο.

Σε κοινή δήλωση, οι προαναφερόμενες εμπορικές ενώσεις ανέφεραν: «Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν ξεκάθαρα τη σκληρή κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις φιλοξενίας, με πολλές να βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού».

Εάν δεν ληφθούν επείγοντα μέτρα, τονίζουν οι ενώσεις, φαίνεται εξαιρετικά πιθανό ότι θα χάσουμε ένα σημαντικό κομμάτι του κλάδου της φιλοξενίας της Βρετανίας τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Οι ενώσεις αναφέρουν ότι πριν από την ενεργειακή κρίση, ο κλάδος έδειχνε σημάδια δυναμικής ανάκαμψης. Τώρα, η κυβέρνηση πρέπει να βοηθήσει στην επιβίωση του κλάδου ώστε να επανέλθει η ανάκαμψη. τονίζουν οι ενώσεις, που περιμένουν από το νέο Πρωθυπουργό να συνεργαστεί με τον κλάδο σε αυτά τα προτεινόμενα μέτρα.