Βρετανικός τουρισμός: Η ακρίβεια «καίει» τις staycations – Πιο φθηνά τα πακέτα για Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο

Oι βρετανικές οικογένειες είναι συνηθισμένες σε διακοπές στα Κανάρια Νησιά παρά στην Κορνουάλη, αναζητώντας θερμό κλίμα για να ξεκουραστούν τους καλοκαιρινούς μήνες, όμως πλέον τα ταξίδια στο εξωτερικό αποδεικνύονται μια εξαιρετική στρατηγική προκειμένου να αποφύγουν το αυξημένο κόστος ζωής στη χώρα τους, με μεγάλες ανατιμήσεις στις τιμές τροφίμων και καυσίμων.

Οι μισοί Βρετανοί θεωρούν τις διακοπές all inclusive σε κάποιο θέρετρο του εξωτερικού φθηνότερη υπόθεση από το να κάνουν, θεωρητικά φθηνότερες, διακοπές στο εσωτερικό της χώρας τους, όπως προκύπτει από έρευνα της On the Beach που διεξήχθη στις 17 και 18 Αυγούστου.

Μάλιστα, οι Βρετανοί ήταν εκείνοι που οδήγησαν τις κρατήσεις ξενοδοχείων στην Ισπανία μια ανάσα πριν από τα επίπεδα προ πανδημίας, και οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια της Ελλάδας ξεπέρασαν τα επίπεδα 2019.

Ενώ η μέση τιμή για μια οικογένεια, διάρκειας 6 διανυκτερεύσεων σε κατάλυμα στην Κορνουάλη είναι χαμηλότερη από τα Κανάρια και τα Ελληνικά νησιά, τα πακέτα διακοπών στους δύο τελευταίους προορισμούς συνήθως περιλαμβάνουν το κόστος φαγητού και ποτού, και μερικές φορές ακόμα και διασκέδασης, καθώς και ηλιόλουστες παραλίες.

Σύμφωνα με στοιχεία από την πλατφόρμα Booking.com τα οποία ανέλυσε το Bloomberg Intelligence, ένα ταξίδι στην Κορνουάλη θα ήταν φθηνότερη επιλογή μόνο εφόσον οι οικογένειες δαπανούσαν λιγότερα από 90 ευρώ για φαγητό και ποτά καθημερινά. Ωστόσο, κάτι τέτοιο φαντάζει ως δυσβάσταχτη επιβάρυνση για το μέσο βρετανικό νοικοκυριό, έπειτα από το ράλι αυξήσεων των τιμών στα τρόφιμα.

Όπως δήλωσε η επικεφαλής εξυπηρέτησης πελατών της On the Beach, Zoe Harris, τα αυξημένα κόστη καυσίμων, φαγητού και άλλων καταναλωτικών αγαθών έχει καταστήσει τη Βρετανία ακριβό προορισμό για τους πολίτες της. Η δαπάνη 3.000 λιρών για διακοπές μιας εβδομάδας στο Ην. Βασίλειο, πρόσθεσε, είναι απόλυτη τρέλα όταν κάποιος πορεί να επιλέξει all inclusive προσφορά στην Κύπρο με τα μισά χρήματα.

Τα ακριβότερα πακέτα στα ελληνικά νησιά, φθηνότερα από τις ακριβές επιλογές διακοπών εσωτερικού

Παράλληλα, τα τουριστικά γραφεία εντοπίζουν μεγάλες προσφορές διακοπών και οι πτήσεις κάτω των 100 ευρώ συνεχίζουν να «γεμίζουν». Σύμφωνα με έναν διαδικτυακό υπολογιστή της On the Beach, οι προσφορές all inclusive σε θέρετρα της Πορτογαλίας ή της Τουρκίας κάνουν τις διακοπές αυτές φθηνότερες κατά 49% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες στο Devon. Επίσης, το πιο ακριβό πακέτο all inclusive διακοπών στα Ελληνικά νησιά μέσω Booking.com τον Αύγουστο ήταν φθηνότερο από την πιο ακριβή επιλογή διακοπών στην Κορνουάλη, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence!