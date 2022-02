US Travel Association: Μόνο έτσι θα ανακάμψει ο Αμερικανικός τουρισμός

Πέντε σημεία τα οποία θα δώσουν ώθηση στην τουριστική βιομηχανία των ΗΠΑ, στα οποία θα πρέπει να δοθεί άμεση έμφαση από την Αμερικανική κυβέρνηση για να διασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των ταξιδιωτικών κλάδων, ανέδειξε η US Travel Association.

Τα πέντε σημεία είναι το εργατικό δυναμικό, η διευκόλυνση και η ασφάλεια, το μέλλον της κινητικότητας στα ταξίδια, η αειφορία, και η ισότητα και οι μη αποκλεισμοί.

Η Αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται στενά με την ταξιδιωτική βιομηχανία της χώρας προκειμένου ο κλάδος να μπορέσει να ανακάμψει το συντομότερο δυνατόν, τονίζει η Ένωση.

Το κάλεσμα προς την Αμερικανή κυβέρνηση έρχεται έπειτα από τη παρουσίαση του οράματος, από τον πρόεδρο της Ένωσης, Roger Dow, για την ταξιδιωτική βιομηχανία της χώρας, κατά την ετήσια εκδήλωση που οργάνωσε η US Travel Association, «State of the Travel Industry» την Τετάρτη.

Δεν θα πρέπει να θεωρούμε την πανδημία ως ένα απλό μειονέκτημα, αλλά ως μια δυνατότητα για ένα νέο όραμα για μια πιο ισχυρή βιομηχανία, υπογράμμισε ο κ. Dow.

Έχουμε μια ισχυρή ατζέντα πολιτικών και μια ξεκάθαρη στρατηγική για την αναζωογόνηση της ταξιδιωτικής βιομηχανίας της Αμερικής, όμως το Κογκρέσο και η κυβέρνηση Μπάιντεν θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται στενά με τον ταξιδιωτικό κλάδο ώστε να ανακάμψει σύντομα, πρόσθεσε.